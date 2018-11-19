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24 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

20.11.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста


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24 ноября 2018 года

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет председатель Брестского городского Совета депутатов

Красовский Николай Васильевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста

Потапчук Сергей Павлович. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района г. Бреста 

Метлицкий Вячеслав Валерьевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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24 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 24 ноября 2018 года С 9.00 до 12.00...
 
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