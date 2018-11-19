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Слову «Брест-Литовск» отказали в особом статусе молочного бренда
20.11.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Верховный суд отказал «Савушкиному продукту» в признании слова «Брест-Литовск» общеизвестным товарным знаком,
Компания жаловалась на решение Апелляционного совета при патентном органе, который год назад отказался признать название «Брест-Литовск» общепризнанным в отношении молочной товарной группы. Регулирующий орган посчитал, что образ сложился не из-за популярности словосочетания, а из-за использования специфических изобразительных элементов на упаковке и в рекламе.
Доводы, полученные компанией в ходе социологических исследований и экспертиз, подтверждающих общеизвестность «Брест-Литовска», судом не были признаны убедительными.
Бренд «Брест-Литовск» был создан в 2008 году.
Ранее, в 2003-м, логотип «Савушкин продукт» был признан общеизвестным.
В случае удовлетворения жалобы «Брест-Литовск» мог бы
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Верховный суд отказал «Савушкиному продукту» в признании слова «Брест-Литовск» общеизвестным товарным знаком, свидетельствует текст мотивировочного решения,...
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