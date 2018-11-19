Слову «Брест-Литовск» отказали в особом статусе молочного бренда

Верховный суд отказал «Савушкиному продукту» в признании слова «Брест-Литовск» общеизвестным товарным знаком, свидетельствует текст мотивировочного решения, опубликованного на официальном сайте ВС.



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Компания жаловалась на решение Апелляционного совета при патентном органе, который год назад отказался признать название «Брест-Литовск» общепризнанным в отношении молочной товарной группы. Регулирующий орган посчитал, что образ сложился не из-за популярности словосочетания, а из-за использования специфических изобразительных элементов на упаковке и в рекламе.

Доводы, полученные компанией в ходе социологических исследований и экспертиз, подтверждающих общеизвестность «Брест-Литовска», судом не были признаны убедительными.

Бренд «Брест-Литовск» был создан в 2008 году.

Ранее, в 2003-м, логотип «Савушкин продукт» был признан общеизвестным.

В случае удовлетворения жалобы «Брест-Литовск» мог бы стать первым словесным общеизвестным товарным знаком.