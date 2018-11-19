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Только не это! В третьей части "Секса в большом городе" умрет один из главных героев
Легендарному сериалу «Секс в большом городе» в этом году исполнилось 20 лет, и поклонники шоу и полнометражных фильмов надеялись, что к круглой дате создатели выпустят на экраны продолжение приключений верных подруг. Слухи вокруг фильма активно подогревались, наконец в сентябре 2017 года стало известно, что третья часть все-таки выйдет, но без роковой соблазнительницы Саманты Джонс: актриса Ким Кэтролл отказалась
Пока про фильм известно немногое, актрисы сериала предпочитают не раскрывать подробности, но в руки журналистов попал черновой сценарий,
Актер Крис Нот, по информации журнала, видел сценарий и сказал, что он «круче всех предыдущих». Лента будет посвящена в большей степени попыткам главной героини пережить утрату и жить дальше, чем женской дружбе.
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Узнайте, кого решили убить сценаристы третьего фильма "Секс в большом городе"
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