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Только не это! В третьей части "Секса в большом городе" умрет один из главных героев

20.11.2018 14:47 — Разное | Tut.by  
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Легендарному сериалу «Секс в большом городе» в этом году исполнилось 20 лет, и поклонники шоу и полнометражных фильмов надеялись, что к круглой дате создатели выпустят на экраны продолжение приключений верных подруг. Слухи вокруг фильма активно подогревались, наконец в сентябре 2017 года стало известно, что третья часть все-таки выйдет, но без роковой соблазнительницы Саманты Джонс: актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься во франшизе.

Пока про фильм известно немногое, актрисы сериала предпочитают не раскрывать подробности, но в руки журналистов попал черновой сценарий, рассказывает Harper’s Bazaar. Главной неожиданностью сюжета стала смерть персонажа Криста Нота — Мистера Бига. Он умрет в самом начале картины в ванной из-за проблем с сердцем, которые беспокоили его еще в шестом сезоне.

Актер Крис Нот, по информации журнала, видел сценарий и сказал, что он «круче всех предыдущих». Лента будет посвящена в большей степени попыткам главной героини пережить утрату и жить дальше, чем женской дружбе. 

 
 
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