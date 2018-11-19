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Белорусы могут голосовать за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении" с 23 по 25 ноября
20.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Белорусы могут отдать свой голос за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении" с 23 по 25 ноября.
Даниель Ястремский
Онлайн-голосование стартует 23 ноября на официальном сайте конкурса
Голосование возобновится после выступления всех 20 участников и будет доступно в течение 15 минут.
Решение зрителей повлияет на исход финала: выбор победителя будет определен по формуле 50х50. Результат будет слагаться из суммы количества баллов, поставленных жюри и зрителями.
Финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене".
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Белорусы могут отдать свой голос за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении" с 23 по 25 ноября.
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