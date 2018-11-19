"Борисовдрев" как очередная ловушка для инвестора





Примечательно, что ГКИ рекламирует товар не от своего имени, а сделал гиперссылку: "Как сообщается на сайте ОАО "Борисовдерв…".





И дальше по тексту о достижениях и приснопамятной модернизации: "Постоянно наращивается выпуск высококачественной и востребованной на рынке продукции, увеличивается экспортный потенциал и завоевывается устойчивое положение на рынках сбыта.





…Благодаря непрерывному динамическому развитию за последние годы ОАО "Борисовдрев" превратилось в многоотраслевое предприятие, имеющее производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии.





В течение многолетней работы ОАО "Борисовдрев" установило прочные связи со многими партнерами, как в Беларуси, так и за ее пределами..."





К сообщению прикреплен файл "Информационный меморандум", в котором приведены общие данные, начиная с исторической справки и технического вооружения предприятия. Упоминается и прошедшая в 2008-2014 годах модернизация, которая обошлась в 112 млн. евро.





Имеются и самые главные сведения, которые прежде всего должны заинтересовать "потенциальных инвесторов" - финансовые показатели. Знакомство с ними объясняет, почему от такого замечательного современного предприятия хотят избавиться.





С 2015 года до октября 2018-го выручка от реализации продукции увеличилась вдвое с 14 млн. до 29,6 млн. руб. Но и убытки выросли с 8,5 млн. до 12,2 млн. "Борисовдрев" давят кредиты – кредиторская задолженность на сентябрь текущего года составляет 10,5 млн.





Стабилизировать "Борисовдрев" и еще восемь "отмодернизированных" за сотни миллионов евро деревообрабатывающих предприятий попытались в 2016 году, когда их постановлением Совмина передали в управление Банку развития.





Сколько денег еще влили – неизвестно, но судя по всему, эффекта это не принесло, и теперь осталась последняя надежда на частного инвестора.





ОАО "Борисовдрев" стало печальным символом государственного инвестирования и управления. Напомним, в ноябре 2012 года Александр Лукашенко впервые посетил это предприятие и поручил завершить модернизацию. "К 7 ноября будущего года здесь должна быть "конфетка", - сказал он.





Через год "конфетку" он не увидел и устроил разнос. За провал ответили председатель Минского облисполкома Борис Батура и замглавы президентской Администрации Андрей Тур, а также был отправлен в отставку руководитель концерна "Беллесбумпром" Александр Переславцев.





Бывший глава Администрации президента Андрей Кобяков получил "строгий выговор с последним предупреждением". С руководителей проектной организации и строительной компании Лукашенко потребовал взять подписки о невыезде и возбудить против них уголовное дело.

















20 декабря 2014 года суд Минской области приговорил его к 3 годам колонии. Верховный суд сократил ему срок лишения свободы до 2,5 лет. Освободился Мальцев по амнистии в июне 2015 года.





Что касается потенциальных инвесторов "Борисовдрева", то они просто обязаны учесть опыт бизнесмена Александр Муравьева, который сейчас отбывает наказание в ИК-3 в поселке Витьба.





Муравьев получил две судимости подряд за ОАО "Мотовело" , 99,72% акций которого приобрела по договору купли-продажи у Госкомитета по имуществу австрийская компания ATEC Holding. Муравьева признали виновным в мошенническом завладении акциями, хищении и уклонении от уплаты налогов. , 99,72% акций которого приобрела по договору купли-продажи у Госкомитета по имуществу австрийская компания ATEC Holding. Муравьева признали виновным в мошенническом завладении акциями, хищении и уклонении от уплаты налогов.













Окончательно он получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. Акции "Мотовело", которые принадлежали юридическому лицу, конфисковали у физического лица и вернули государству.





Примечательно то, что договор купли-продажи акций "Мотовело" был очень хитро составлен. Государство продало акции завода по номинальной цене, сумма сделки составила свыше 15 млрд. руб. -- 7,2 млн. долл.





Однако в договоре была приписка, что в случае невыполнения договора покупателем, у акций будет другая стоимость -- рыночная. Иностранный инвестор на этот нюанс не обратил внимания, а угодившему в ловушку Муравьеву в обвинении написали, что он "незаконно завладел" акциями на сумму почти 50 млн. долл.





Ключевым моментом продажи "Мотовело" было то, что предприятие не выставляли на торги, а подыскали ему инвестора по указу Лукашенко. Вероятнее всего, такая же схема будет применена к сделке с "Борисовдревом". Если такой отчаянный найдется.



