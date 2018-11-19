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Доллар дешевеет четвёртый день подряд

20.11.2018 14:00 — Разное | Партизан  
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На торгах во вторник 20 ноября евро и рубль РФ немного подорожали, но более сильное снижение доллара позволило белорусскому рублю укрепиться к валютной корзине на 0,04%.

Курс доллара упал ещё на 0,0069 рубля до 2,0989 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд. За это время его курс обвалился уже почти на 5 копеек (-0,0483 рубля).

Курс евро подрос всего на 0,0011 рубля до 2,4052 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0035 рубля до 3,1982 BYN/100 RUB.

Россия

Центробанк РФ укрепил российский рубль расчётами на завтра и к доллару, и к евро. Так, официальный курс доллара упал на 42 копейки до 65,5871 RUB/USD. Выше уровня 66,00 RUB доллар продержался всего один день. Курс евро снизился на 14 копеек до 75,1825 RUB/EUR.

 
 
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На торгах во вторник 20 ноября евро и рубль РФ немного подорожали, но более сильное снижение доллара позволило белорусскому рублю укрепиться к валютной корзине на...
 
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