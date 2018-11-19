Доллар дешевеет четвёртый день подряд

Курс доллара упал ещё на 0,0069 рубля до 2,0989 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд. За это время его курс обвалился уже почти на 5 копеек (-0,0483 рубля).





Курс евро подрос всего на 0,0011 рубля до 2,4052 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0035 рубля до 3,1982 BYN/100 RUB.





Россия





Центробанк РФ укрепил российский рубль расчётами на завтра и к доллару, и к евро. Так, официальный курс доллара упал на 42 копейки до 65,5871 RUB/USD. Выше уровня 66,00 RUB доллар продержался всего один день. Курс евро снизился на 14 копеек до 75,1825 RUB/EUR.