В Слониме умерла Евгения Лазарь. Она была удостоена награды Папы Римского









«Во времена советского безбожия и запрета на деятельность Греко-Католической Церкви вместе со своей семьей она преданно придерживалась своей греко-католической веры. Не раз она принимала в своем доме в Слониме священников, которые продолжали служение в условиях подполья. Она воспитала в вере своих детей и внуков, передала им любовь к Богу», — писала газета «Царква».





В 2012 году получила от Святейшего Отца награду — крест «За Церковь и Папу».



