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В Слониме умерла Евгения Лазарь. Она была удостоена награды Папы Римского
Вечером 18 ноября скончалась Евгения Дмитриевна Лазарь, греко-католичка из Слонима. Об этом сообщил в своем фейсбуке священник Андрей Крот.
«Во времена советского безбожия и запрета на деятельность Греко-Католической Церкви вместе со своей семьей она преданно придерживалась своей греко-католической веры. Не раз она принимала в своем доме в Слониме священников, которые продолжали служение в условиях подполья. Она воспитала в вере своих детей и внуков, передала им любовь к Богу», — писала газета «Царква».
В 2012 году получила от Святейшего Отца награду — крест «За Церковь и Папу».
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Вечером 18 ноября скончалась Евгения Дмитриевна Лазарь, греко-католичка из Слонима. Об этом сообщил в своем фейсбуке священник Андрей Крот.
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