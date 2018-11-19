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Учитель-педофил из-под Борисова получил 12 лет
Суд Борисовского района приговорил учителя физики к 12 годам исправительной колонии усиленного режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними учащимися гимназии.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера), а также в использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением (ч.3 ст.343-1 УК).
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Суд Борисовского района приговорил учителя физики к 12 годам исправительной колонии усиленного режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними учащимися...
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