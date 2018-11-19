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В Минске столкнулись автобус и маршрутка. Семерых увезли в больницу
ДТП с участием маршрутного такси и автобуса случилось на ул. Матусевича около полудня 20 ноября.
По предварительной информации, водитель маршрутки двигался по ул. Матусевича со стороны ул. П. Глебки в направлении ул. Тимошенко и столкнулся с попутным автобусом, который следовал впереди в той же полосе.
В результате дорожно-транспортного происшествия семеро человек были доставлены в больницу для постановки диагноза.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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ДТП с участием маршрутного такси и автобуса случилось на ул. Матусевича около полудня 20 ноября.
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