В Минске столкнулись автобус и маршрутка. Семерых увезли в больницу

По предварительной информации, водитель маршрутки двигался по ул. Матусевича со стороны ул. П. Глебки в направлении ул. Тимошенко и столкнулся с попутным автобусом, который следовал впереди в той же полосе.





В результате дорожно-транспортного происшествия семеро человек были доставлены в больницу для постановки диагноза.





Обстоятельства случившегося выясняются.