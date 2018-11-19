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В 6 районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг
Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей,
Напомним, в апреле этого года в Беларуси
Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.
— Предпринятые действия дали положительные результаты. По последней информации, в 29 районах повышен уровень благосостояния населения. Для этого, как сообщили из областных комитетов, привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда. В итоге проблема крайне низких зарплат на данный момент осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей, — рассказала Елена Манкевич.
По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.
Напомним, в Беларуси третий год подряд
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Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей, сообщают в Федерации профсоюзов.
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