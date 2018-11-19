В 6 районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг

Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей, сообщают в Федерации профсоюзов. В мае подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в апреле этого года в Беларуси нашли регионы, где «зарплата не позволяет покупать товары и оплачивать услуги в пределах МПБ». Позже в профсоюзе рассказали , что в число этих районов попали три из Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. В число бедных попали и другие регионы, но их не назвали.

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.

— Предпринятые действия дали положительные результаты. По последней информации, в 29 районах повышен уровень благосостояния населения. Для этого, как сообщили из областных комитетов, привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда. В итоге проблема крайне низких зарплат на данный момент осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей, — рассказала Елена Манкевич.

По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.

Напомним, в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.

Читайте также

В России почти в 2 раза повышают пособия по безработице. На сколько теперь белорусы уступают по выплатам

Белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость