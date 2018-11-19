«Дорожники сняли асфальт на ведущем перекрестке и уехали», — пожаловался AUTO.TUT.BY житель Колодищей Алексей. А в подтверждение своих слов прислал видео, на котором видно, как поток автомобилей движется по рытвинам и ухабам.

Перекресток на улице Минской, возле магазина «Белмаркет», должны были реконструировать. Примерно полтора месяца назад дорожники сняли асфальт с проезжей части, но после этого работы прекратились.

— Через перекресток едут тысячи машин — трафик там очень большой. Каждый день пробки, машины грязные через день, камни из-под колес летят в стекло, подвеска разбивается. И если раньше там был асфальт, хоть и не очень хороший, то сейчас вместо него сплошные ямы. Сделали еще хуже, чем было. На что идет дорожный налог, который я плачу? — возмущается Алексей.

Мужчина отметил, что сейчас в районе перекрестка иногда появляются дорожные рабочие, «постучат, поперекладывают плитку на тротуаре, а потом исчезают», а вот дорожно-строительной техники на Минской нет.

— Я звонил заместителю председателя исполкома, интересовался, почему не делают дорогу? Он мне ответил, что работами на нашем перекрестке должно заниматься березинское ДРСУ № 192, но они не могут эти работы доделать, потому что то ли у водоканала, то ли у электриков нет денег перенести свои сети. Так согласовывались работы вообще? Зачем сначала раскопали, а потом оставили?

В ДРСУ № 192 AUTO.TUT.BY ответили, что на объекте раньше была другая подрядная организация, сейчас генподряд в их руках и работы в Колодищах велись и не прекращаются до сих пор. Дорожные работы в этом месте не начинались раньше из-за того, что предприятие занималось другими объектами.

Некоторая задержка произошла из-за того, что проект здесь изменялся: изначально водовод должны были делать открытым способом. Для этого перекресток раскопали от забора до забора. А потом водоканал решил менять трубы закрытым способом. К тому же дорожникам пришлось ждать, когда свою работу по прокладке сетей завершит газовая служба и связисты.

— Асфальт мы сфрезировали для того, чтобы изменить уклон дороги — для улучшения отвода воды, чтобы лужи там не стояли. Понятно, что там образовались ямы — ведь были дожди, но никаких проблем с проездом там нет, — сказал начальник ДРСУ Владимир Савковец.

По словам начальника ДРСУ, сейчас рабочие занимаются устройством островков безопасности и установкой бордюров — это нужно сделать до укладки нового асфальтобетонного покрытия.

— Асфальт мы успеем уложить в ноябре. Финансирование идет, — заверил руководитель.