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«Беллакт» и «Цементник» стартуют в чемпионате Принеманья по мини-футболу

20.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Беллакт» и «Цементник» стартуют в чемпионате Принеманья по мини-футболу

25 ноября берет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Традиционно в нем примут участие две команды, представляющие Волковыщину. Это волковысский «Беллакт» и красносельский «Цементник».

Игры пройдут в двух группах. Обе волковысские дружины волей жребия попали в группу Б и сыграют на предварительном (квалификационном) этапе вместе с командами Вороново, ПК им. В.И. Кремко и Новогрудка.

В группе А сыграют шесть команд: «Лиданефтепродукт», сморгонские «Медведи», «Мелиоратор», Мосты, Островец, слонимский «Форсаж».

Календарь игр. Предварительный (квалификационный) этап

ДАТА

ТУР

ГРУППА

ХОЗЯЕВА

ГОСТИ

25.11.2018

1

Б

Цементник

Новогрудок

02.12.2018

2

Б

ПК им. В.И.Кремко

Беллакт

08.12.2018

3

Б

Вороново

Цементник

09.12.2018

3

Б

Беллакт

Новогрудок

16.12.2018

4

Б

Цементник

Беллакт

23.12.2018

5

Б

ПК им. В.И.Кремко

Цементник

23.12.2018

5

Б

Беллакт

Вороново

30.12.2018

6

Б

Новогрудок

Цементник

05.01.2019

7

Б

Беллакт

ПК им. В.И.Кремко

12.01.2019

8

Б

Новогрудок

Беллакт

13.01.2019

8

Б

Цементник

Вороново

20.01.2019

9

Б

Беллакт

Цементник

26.01.2019

10

Б

Вороново

Беллакт

27.01.2019

10

Б

Цементник

ПК им. В.И.Кремко
 
 
Ссылка на источник 49
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25 ноября берет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Традиционно в нем примут участие две команды, представляющие...
 
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