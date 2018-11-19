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«Беллакт» и «Цементник» стартуют в чемпионате Принеманья по мини-футболу
20.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
25 ноября берет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Традиционно в нем примут участие две команды, представляющие Волковыщину. Это волковысский «Беллакт» и красносельский «Цементник».
Игры пройдут в двух группах. Обе волковысские дружины волей жребия попали в группу Б и сыграют на предварительном (квалификационном) этапе вместе с командами Вороново, ПК им. В.И. Кремко и Новогрудка.
В группе А сыграют шесть команд: «Лиданефтепродукт», сморгонские «Медведи», «Мелиоратор», Мосты, Островец, слонимский «Форсаж».
Календарь игр. Предварительный (квалификационный) этап
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25 ноября берет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу. Традиционно в нем примут участие две команды, представляющие...
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