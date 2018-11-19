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Мужчина избил трехлетнего сына – возбуждено уголовное дело

20.11.2018 15:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина избил трехлетнего сына – возбуждено уголовное дело
Фото из открытых источников

Уголовное дело возбуждено по факту избиения трехлетнего ребенка его отцом в Жлобинском районе.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Вечером 3 ноября 37-летний мужчина дома избил ребенка: он нанес сыну не менее семи ударов по различным частям тела. По заключению эксперта, мальчику причинены легкие телесные повреждения.

Отец малыша нигде не работал, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Кстати, мать мальчика отказалась привлекать мужа к ответственности. Она пояснила, что боится его и считает, что он может причинить ей вред.

Но прокурор Жлобинского района встал на защиту прав ребенка и возбудил уголовное дело в отношении его отца за умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, повлёкшего кратковременное расстройство здоровья.

Уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. 

Кроме того, прокуратура инициировала проверку условий проживания ребёнка в семье и анализ профилактической работы с родителями, пишет БЕЛТА.

 

 

 
 
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Вечером 3 ноября 37-летний мужчина дома избил ребенка: он нанес сыну не менее семи ударов по различным частям тела. По заключению эксперта, мальчику причинены легкие...
 
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