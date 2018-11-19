Мужчина избил трехлетнего сына – возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту избиения трехлетнего ребенка его отцом в Жлобинском районе.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Вечером 3 ноября 37-летний мужчина дома избил ребенка: он нанес сыну не менее семи ударов по различным частям тела. По заключению эксперта, мальчику причинены легкие телесные повреждения.

Отец малыша нигде не работал, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Кстати, мать мальчика отказалась привлекать мужа к ответственности. Она пояснила, что боится его и считает, что он может причинить ей вред.

Но прокурор Жлобинского района встал на защиту прав ребенка и возбудил уголовное дело в отношении его отца за умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, повлёкшего кратковременное расстройство здоровья.

Уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку условий проживания ребёнка в семье и анализ профилактической работы с родителями, пишет БЕЛТА.