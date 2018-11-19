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Елочные базары в Минске откроются 22 декабря

20.11.2018 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Елочные базары в Минске откроются 22 декабря
БЕЛТА

Елочные базары в Минске откроются 22 декабря, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Елочные базары в Минске откроются 22 декабря Елочные базары начинают работу. Цены - почти в 2 раза выше прошлогодних!

Площадки разместятся во всех районах города и будут работать до 31 декабря. Живые ели до 1 м будут стоить от Br10 до Br23, до 2 м - от Br12 до Br28, до 3 м - от Br15,9 до Br32. Отметим, что примерно за такие же деньги можно было прикупить новогоднее дерево и год назад.

"В последние годы отмечается тенденция роста продаж искусственных елей. Учитывая это, в розничной торговой сети расширен ассортимент такой продукции по ценам от Br4,3 до Br570", - сказали в ведомстве. Дешевле всего обойдется пушистая красавица высотой до 50 см (от Br4,3 до Br27,5), дороже - от 3 м и выше (до Br570). Деревья до метра будут стоить от Br14 до Br54, до 2 м - от Br37,4 до Br387, до 3 м - от Br149,9 до Br450.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Площадки разместятся во всех районах города и будут работать до 31 декабря. Предполагается, что цены на деревья не будут сильно отличаться от прошлогодних.
 
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