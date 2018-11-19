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Глава минобороны Польши назвал размещение военной базы США решенным вопросом

20.11.2018 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Глава минобороны Польши назвал размещение военной базы США решенным вопросом

фото: ria.ru

"Форт Трамп" является польско-американской инициативой. "Форт-Трамп" будет создан. Это не подлежит никакому сомнению", — сказал министр. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в случае такого сценария "мы с россиянами должны будем отвечать".

В эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак отказался раскрывать подробности о порядке создания базы и о том, какие это будут подразделения, пишет РИА Новости. По словам Блащака, он "заботится о сильной переговорной позиции Польши", поэтому пока не дает более развернутых комментариев.

По предложению польского президента Анджея Дуды база будет называться "Форт Трамп". Польша возьмет на себя расходы на нее — порядка полутора-двух млрд долларов. Предложение Дуды было сделано в двустороннем порядке, вне рамок НАТО. Трамп заявил, что обдумывает его.

Напомним, что на недавней встрече с представителями американских исследовательских центров тему размещения военных баз затронул Александр Лукашенко. Он заявил, что «если НАТО будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное».

4 ноября, во время поездки в Оршанский район, Лукашенко рассказывал, что затрагивал тему размещения американской базы в Польше в беседе с главой внешнеполитического ведомства этой страны: "Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать".

 
Теги: Минск
 
 
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"Форт Трамп" является польско-американской инициативой. "Форт-Трамп" будет создан. Это не подлежит никакому сомнению", — сказал министр. Ранее Александр Лукашенко...
 
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