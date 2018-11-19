Home Awards - новый вид признания лучших

Home Awards - специализированная премия и форум, призванные выявить лучших в сфере ремонта, строительства, архитектуры, дизайна и недвижимости Беларуси.

А также подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами. Благодаря им наши пространства не только облагораживаются, но и становятся более комфортными и безопасными.

Премия будет присуждена лучшим разработкам, товарам и услугам, которые упрощают жизнь, создают уютную атмосферу как дома, так и в офисе. Более 50 компаний были признаны лучшими в своей области. Из множества заявок экспертный совет по достоинству оценил компании и проекты. Среди них: компания по производству входных и межкомнатных дверей, мебели, кухонь, напольных плинтусов и другой продукции elPORTA, самый модный бренд в стиле лофт салон-магазин Millwood, самый стильный центр мебели и интерьера «КАМЕЛОТ», надежное инновационное агентство недвижимости - «МаРРо-Риэлт», салон штор «НатаХаус», лучший салон итальянской мебели Berloni.

Участие в премии и форуме обеспечивает лауреатам имидж лидера, репутацию надежной компании с высоким качеством услуг. Помимо этого способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, ведет к росту прибыли, открывает новые деловые возможности. Признание собственных достижений экспертами стимулирует к движению на заданном уровне, к лидерству в своей области. Уже 30 ноября на торжественной церемонии будут вручены награды победителям и подведены итоги. Следить за новостями премии можно на сайте homegid.by