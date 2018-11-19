Стать ярче: ГАИ Беларуси проверяет сельхозтехнику на дорогах

Стать заметнее призывают водителей сельхозтехники в Беларуси. Там проходит масштабная проверка на дорогах. После страшной аварии с участием легковушки и трактора , в которой погибли пять человек, автомобилисты разделились на два лагеря. Одни ругают сельчан за то, что «технику не видно в темноте», вторые – обвиняют невнимательных водителей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

От машины ничего не осталось. Пять человек погибли. Авария произошла на оживленной трассе в Могилевской области. Очевидцы говорят, что плуг на тракторе не был обозначен. С ситуацией, когда спецтехника становится невидимкой, знакомы многие водители.

«Комбайны или уборочная техника едут по полосе и ничем не обозначены. Когда ты быстро едешь в темноте на легковой машине, то техника возникает словно из ниоткуда. Это очень страшно», – говорит водитель.

«Бывает, что в тумане их не видно. Габаритные огни не всегда горят», – отмечает автомобилист.

Андрей Толярёнок перед выездом проверяет каждый фонарик на гигантском комбайне. 30-летний опыт научил: машина должна сверкать со всех сторон в любое время суток. Но даже если соблюдать каждое правило, на дороге все равно небезопасно: водители легковушек сельхозтехнику не любят и часто сами нарушают.

«Мелкие машины не уважают большую технику. Им надо быстрей проехать. Однажды один объехал меня на дороге с однополосным движением и подрезал», – рассказывает тракторист-машинист.

На предприятие рядом с городом серьезной технике приходится ездить по загруженным трассам и Минской кольцевой. Поэтому там свои машины подсвечивают сверх нормы.

«Мы купили светоотражающую ленту. Она дополнительно наносится на технику. Крупногабаритная техника – трактора и комбайны – дополнительно укомплектовывается маячками оранжевого цвета», – уточнил главный инженер сельхозпредприятия Александр Хрипач.

Аварии с тракторами и комбайнами участились. Не все хотят быть заметными на дороге. Инспекторы уже выявили более 200 нарушений – от неработающих габаритных огней до неисправного навесного оборудования.

«Проверка транспортных средств – не разовая акция. Мы и дальше эту работу не прекратим, просто сейчас мы о ней больше рассказываем», – отметила начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

За «неяркий» вид и неисправности грозит штраф от 60 до 600 долларов. Цена неработающих огоньков может оказаться очень высокой.

