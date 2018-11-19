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60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
Новости Украины. Непогода оставила без электричества 60 населенных пунктов Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в Одесской области обесточены 32 деревни, в Кировоградской – 26, Николаевской – две.
Минувшей ночью из-за обильных осадков и сильного ветра сработала автоматическая система защиты ЛЭП. К восстановлению электроснабжения привлечены специалисты бригад облэнерго.
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60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
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Новости Украины. Непогода оставила без электричества 60 населенных пунктов Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в Одесской области...
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