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60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды

20.11.2018 15:56 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Непогода оставила без электричества 60 населенных пунктов Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в Одесской области обесточены 32 деревни, в Кировоградской – 26, Николаевской – две.

Минувшей ночью из-за обильных осадков и сильного ветра сработала автоматическая система защиты ЛЭП. К восстановлению электроснабжения привлечены специалисты бригад облэнерго.

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
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60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды

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Новости Украины. Непогода оставила без электричества 60 населенных пунктов Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в Одесской области...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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