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Каким должно быть питание студента: советы диетолога
Специалисты утверждают: фундаментом для знаний является качественное питание. Студенческая жизнь – это постоянное движение, стрессы, бессонные ночи и перекусы на ходу.
Сегодня белорусские врачи разработали разнообразные проекты, где, исходя из вашего бюджета и физических особенностей, помогут составить правильный план питания.
Самая распространенная болезнь у студентов – это гастрит. Это напрямую связано с тем, что ест ребёнок, уже студент, в течение всего дня и жизни студенческой. И чтобы не добавлять к этому ещё и нарушение работы ферментов и работы желудочно-кишечного тракта,
Конечно, правильно – исключить из рациона пищевой мусор: это чипсы, снеки, рестораны быстрого питания. Это ни к здоровью, ни к стройности, ни к активности, ни к правильной работе головного мозга отношения не имеет.
Вот это будет способствовать тому, что студент будет хорошо учиться, хорошо себя чувствовать и снизит количество заболеваний, которые можно предотвратить.
Здоровое питание – это не прихоть, а первая необходимость. Ведь на кону стоит самое дорогое, что у нас есть – здоровье.
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Специалисты утверждают: фундаментом для знаний является качественное питание. Студенческая жизнь – это постоянное движение, стрессы, бессонные ночи и перекусы на...
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