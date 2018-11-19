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Каким должно быть питание студента: советы диетолога

20.11.2018 15:40 — Разное | СТВ  
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Специалисты утверждают: фундаментом для знаний является качественное питание. Студенческая жизнь – это постоянное движение, стрессы, бессонные ночи и перекусы на ходу.

Сегодня белорусские врачи разработали разнообразные проекты, где, исходя из вашего бюджета и физических особенностей, помогут составить правильный план питания.

Марта Марудова, диетолог:
Студенту крайне важно питаться правильно. Потому что то здоровье, которое будет заложено в молодом возрасте, с ним и придётся уже вступить во взрослый возраст.

Самая распространенная болезнь у студентов – это гастрит. Это напрямую связано с тем, что ест ребёнок, уже студент, в течение всего дня и жизни студенческой. И чтобы не добавлять к этому ещё и нарушение работы ферментов и работы желудочно-кишечного тракта,

правильнее будет всегда завтракать и в течение дня питаться дробно. Мелкими порциями, как минимум 3, а лучше – 4-5 раз в день.

Конечно, правильно – исключить из рациона пищевой мусор: это чипсы, снеки, рестораны быстрого питания. Это ни к здоровью, ни к стройности, ни к активности, ни к правильной работе головного мозга отношения не имеет.

Правильно иметь в рационе нежирное мясо, овощи, фрукты и минимизировать сладкое.

Вот это будет способствовать тому, что студент будет хорошо учиться, хорошо себя чувствовать и снизит количество заболеваний, которые можно предотвратить.

Здоровое питание – это не прихоть, а первая необходимость. Ведь на кону стоит самое дорогое, что у нас есть – здоровье.

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Специалисты утверждают: фундаментом для знаний является качественное питание. Студенческая жизнь – это постоянное движение, стрессы, бессонные ночи и перекусы на...
 
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