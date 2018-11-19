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«Мясо я люблю, но не могу себе позволить»: проверили, доступно ли здоровое питание на одну стипендию

20.11.2018 15:39 — Разное | СТВ  
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Мечта каждого студента – это здоровый сон и полноценная еда. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о пище для ума и какова цена обеда в студенческих столовых.

Быстро, вкусно и дёшево – главное правило для современного студента. Комплексное трёхразовое питание для многих учащихся ВУЗов – непозволительная роскошь. Об урегулировании цен в вузовских столовых недавно заговорили на республиканском уровне.

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Студент второго курса уверен: питаться в столовой невыгодно.

Артур Илюхин, студент:
В столовых питаться дорого. Стипендии небольшие.

Средний чек в вузовской столовой – 3-4 рубля. Получается, за месяц обучения придётся потратить порядка 80 рублей, а это – целая стипендия! Не говоря уже о проездном билете, оплате за общежитие и личных расходах.

По нашим расчётам, чтобы прожить на свою стипендию, учащийся должен тратить не более 10 рублей в неделю на продукты. Давайте проверим, насколько это возможно. Берём с собой студента, 10 рублей и отправляемся в магазин.  

Артур Илюхин:
Давайте я покажу вам, что я покупаю каждую неделю и чем питаюсь каждый день. Чтобы вы представили себе, чем питается студент, который пытается прожить на стипендию. После учёбы обычно варю макароны.

Ирина Плоцкая, СТВ:
Вермишель быстрого приготовления считается классической едой студентов. Часто покупаешь?

Артур Илюхин:
Да, беру часто, так как она дешёвая и готовится быстро. А что сейчас не вредно? Мясо я, конечно, люблю, но я не могу себе это позволить. Хлеб обязательно берём. И я очень люблю чипсы, хоть это вредно, но всё равно возьму!

Ирина Плоцкая:
Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, что мы собрали?

Артур Илюхин:
Макароны, гречка, рис, хлеб, пельмени и чипсы. Но мой бюджет не потянет такие растраты, поэтому придется от чего-то отказываться, и это будет гречка.

В магазине мы уложились в нужную сумму. Однако купить только самое нужное не получилось. Устоять перед соблазном и отказаться от фастфуда Артур не смог. В основном, чтобы сэкономить, приходится покупать продукты быстрого приготовления.

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Теги: Минск
 
 
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Мечта каждого студента – это здоровый сон и полноценная еда. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о пище для ума и какова цена обеда в студенческих...
 
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