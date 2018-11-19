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«Мясо я люблю, но не могу себе позволить»: проверили, доступно ли здоровое питание на одну стипендию
Мечта каждого студента – это здоровый сон и полноценная еда. В программе
Быстро, вкусно и дёшево – главное правило для современного студента. Комплексное трёхразовое питание для многих учащихся ВУЗов – непозволительная роскошь. Об урегулировании цен в вузовских столовых недавно заговорили на республиканском уровне.
Студент второго курса уверен: питаться в столовой невыгодно.
Артур Илюхин, студент:
По нашим расчётам, чтобы прожить на свою стипендию, учащийся должен тратить не более 10 рублей в неделю на продукты. Давайте проверим, насколько это возможно. Берём с собой студента, 10 рублей и отправляемся в магазин.
Артур Илюхин:
Ирина Плоцкая, СТВ:
Ирина Плоцкая:
Артур Илюхин:
В магазине мы уложились в нужную сумму. Однако купить только самое нужное не получилось. Устоять перед соблазном и отказаться от фастфуда Артур не смог. В основном, чтобы сэкономить, приходится покупать продукты быстрого приготовления.
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«Мясо я люблю, но не могу себе позволить»: проверили, доступно ли здоровое питание на одну стипендию
Мечта каждого студента – это здоровый сон и полноценная еда. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о пище для ума и какова цена обеда в студенческих...
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