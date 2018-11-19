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«Достаю изо рта болтик! Как так?» Разбираемся, чем кормят в студенческих столовых

20.11.2018 15:38 — Разное | СТВ  
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В столовой всегда можно купить, как положено, первое, второе и компот. Вот только вопрос цены и качества по-прежнему открыт.

Пообедать в студенческой столовой решил студент 2-го курса Артур Илюхин. Но вдобавок к сытному обеду парень получил неприятный сюрприз. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться».

«Достаю изо рта болтик! Как так?» Разбираемся, чем кормят в студенческих столовых

Артур Илюхин, студент:
Возвращались домой из общежития, решили зайти в столовую. Заказал первое, второе. На второе заказал гречку с обычной котлетой. Кушаем, и тут я чувствую, что на зубах что-то железное. Я сначала не понял, что случилось: может, у меня что-то отвалилось. Достаю изо рта болтик! Как так? Я пошёл разбираться. Вопрос уладили, деньги за это всё мне вернули, но туда я больше не хожу.

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Стекло, камни, тараканы – чего только не находили в своей еде белорусы. Однако для студенческих столовых такие случаи сегодня – редкость.

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В 2018 году студенческие столовые по всей Беларуси дважды подверглись комплексным проверкам. Как итог – недовесы в порциях, просроченные продукты, нарушения саннорм и правил, несоблюдение порядка ведения кассовых операций.

«Достаю изо рта болтик! Как так?» Разбираемся, чем кормят в студенческих столовых

За допущенные нарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, под горячую руку ревизоров также попали 9 ректоров и 16 проректоров ВУЗов.

На этом специалисты из Комитета госконтроля не останавливаются: проверки будут продолжены.

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Теги: Минск
 
 
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В столовой всегда можно купить, как положено, первое, второе и компот. Вот только вопрос цены и качества по-прежнему открыт. Пообедать в студенческой столовой решил...
 
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Газета Авангард
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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