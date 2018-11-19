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«Достаю изо рта болтик! Как так?» Разбираемся, чем кормят в студенческих столовых
В столовой всегда можно купить, как положено, первое, второе и компот. Вот только вопрос цены и качества по-прежнему открыт.
Пообедать в студенческой столовой решил студент 2-го курса Артур Илюхин. Но вдобавок к сытному обеду парень получил неприятный сюрприз. Подробности в сюжете программы
Артур Илюхин, студент:
Стекло, камни, тараканы – чего только не находили в своей еде белорусы. Однако для студенческих столовых такие случаи сегодня – редкость.
В 2018 году студенческие столовые по всей Беларуси дважды подверглись комплексным проверкам. Как итог – недовесы в порциях, просроченные продукты, нарушения саннорм и правил, несоблюдение порядка ведения кассовых операций.
За допущенные нарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, под горячую руку ревизоров также попали 9 ректоров и 16 проректоров ВУЗов.
На этом специалисты из Комитета госконтроля не останавливаются: проверки будут продолжены.
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В столовой всегда можно купить, как положено, первое, второе и компот. Вот только вопрос цены и качества по-прежнему открыт. Пообедать в студенческой столовой решил...
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