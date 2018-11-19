Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси

Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году.

Артист опубликовал ролик накануне своего сольного концерта в Минске.

В видео собраны нарезки из выступлений в Минске, Александрии, Гомеле и Витебске.

Олег Винник:

Ловите порцию теплых летних воспоминаний с нашей июльской поездки в Беларусь.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»

За несколько дней видео посмотрели более 38 тысяч раз. На своей странице в Instagram артист написал, что «в следующем году обязательно вернемся в Беларусь! Мне очень приятно, что вы приняли меня и полюбили».

В описании к ролику было отмечено, что слушатели из Беларуси отлично знали песни исполнителя – зал подпевал и танцевал.

Олег Винник:

Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»​​​​​​​

На кадрах ролика можно увидеть не только фрагменты выступлений, но и то, как в перерывах между музыкальными мероприятиями исполнитель успевал давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»​​​​​​​

Подписчики оценили видео.

«Спасибо, что делитесь такими моментами. Всегда интересно узнать немного о закулисье. Песня очень красивая, если вдуматься в слова, многому можно научиться»,

«Спасибо за отличный ролик﻿».