﻿ Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси

20.11.2018 15:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году.

Артист опубликовал ролик накануне своего сольного концерта в Минске.

В видео собраны нарезки из выступлений в Минске, Александрии, Гомеле и Витебске.

Олег Винник:
Ловите порцию теплых летних воспоминаний с нашей июльской поездки в Беларусь.

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»

За несколько дней видео посмотрели более 38 тысяч раз. На своей странице в Instagram артист написал, что «в следующем году обязательно вернемся в Беларусь! Мне очень приятно, что вы приняли меня и полюбили».

В описании к ролику было отмечено, что слушатели из Беларуси отлично знали песни исполнителя – зал подпевал и танцевал.

Олег Винник:
Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно.

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»​​​​​​​

На кадрах ролика можно увидеть не только фрагменты выступлений, но и то, как в перерывах между музыкальными мероприятиями исполнитель успевал давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»​​​​​​​

Подписчики оценили видео.

«Спасибо, что делитесь такими моментами. Всегда интересно узнать немного о закулисье. Песня очень красивая, если вдуматься в слова, многому можно научиться»,

«Спасибо за отличный ролик﻿».

«Это очень большая ответственность. Потому что это уровень, это масштаб международный»: Олег Винник о «Славянском базаре-2018» (читать далее).
Новости по теме

Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной

Белорусский скульптор съездил на остров к Ричарду Брэнсону и подарил ему фигурку

Он смотрит футбол без шляпы. Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца

‡агрузка...
Новости 24 часа

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

МИД Беларуси показало, какая погода за окном наших посольств в разных странах

Президент Беларуси встретился с участниками детского «Евровидения» во Дворце Независимости

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача

Первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны выдали в Греции

Все новости
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году. Артист опубликовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сфере особого внимания: новые подходы к озеленению, субсидии для бань, выполнение новых требований социальных стандартов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика