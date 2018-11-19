|
Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году.
Артист опубликовал ролик накануне своего сольного концерта в Минске.
В видео собраны нарезки из выступлений в Минске, Александрии, Гомеле и Витебске.
Олег Винник:
За несколько дней видео посмотрели более 38 тысяч раз. На своей странице в Instagram артист написал, что «в следующем году обязательно вернемся в Беларусь! Мне очень приятно, что вы приняли меня и полюбили».
В описании к ролику было отмечено, что слушатели из Беларуси отлично знали песни исполнителя – зал подпевал и танцевал.
Олег Винник:
На кадрах ролика можно увидеть не только фрагменты выступлений, но и то, как в перерывах между музыкальными мероприятиями исполнитель успевал давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.
Подписчики оценили видео.
«Спасибо, что делитесь такими моментами. Всегда интересно узнать немного о закулисье. Песня очень красивая, если вдуматься в слова, многому можно научиться»,
«Спасибо за отличный ролик».
Новости по теме
‡агрузка...
60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»
МИД Беларуси показало, какая погода за окном наших посольств в разных странах
Президент Беларуси встретился с участниками детского «Евровидения» во Дворце Независимости
В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд
Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег
Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача
Первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны выдали в Греции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году. Артист опубликовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)