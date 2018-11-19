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Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

20.11.2018 15:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Экспорт белорусского мяса с начала 2018 года вырос на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выручка составила больше 700 миллионов долларов. О развитии отрасли 20 ноября в Минске говорили эксперты из разных стран.

III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске

На специализированный форум пригласили также спикеров топ-уровня из ЕАЭС, Китая, Евросоюза и Объединенных Арабских Эмиратов.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

О белорусском мясе знают не понаслышке уже в 17 странах. В 2018 году открыт и китайский рынок: сюда поставили первые 300 тонн мяса.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня мы также активно работаем над рынками Персидского залива, странами мусульманского мира, где высокий уровень жизни, куда можно поставлять нашу продукцию. И стараемся внедрить на наших предприятиях передовые технологии по переработке, производству, по обвалке мяса, упаковке специализированной, нарезке, чтоб подходило по вкусу целевых экспортных стран.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Альберт Давлеев, глава консалтинговой компании (Россия):
Что касается Беларуси, могу честно сказать, что я реально восхищаюсь тем упорством, с которым отрасль готовит себя к прорыву на международные рынки. Сегодня на прилавках российских магазинов белорусская продукция уже никого не удивляет – она там уже прописалась. Более того, она очень успешно конкурирует с российской продукцией.

Что касается ситуации на внутреннем рынке, мониторинг стоимости мяса ведет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве не исключают возможности установления ценового регулирования на этот продукт. К слову, в Беларуси на одного человека в год производится 127 килограммов мяса.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»
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Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Экспорт белорусского мяса с начала 2018 года вырос на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выручка составила больше 700 миллионов...
 
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