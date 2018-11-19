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В Минске авария с участием автобуса и маршрутки, на месте работает СК
20 ноября в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси и городского автобуса. В результате аварии пострадали люди, на месте работает Следственный комитет.
По предварительной информации, водитель маршрутки двигался по улице Матусевича в направлении Тимошенко и совершил столкновение с автобусом №74, который ехал впереди по той же полосе.
В результате ДТП семь человек были госпитализированы в БСМП для постановки диагноза, среди пострадавших - водитель маршрутки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего,
Как стало известно позднее, на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщает СК.
Фото: пресс-служба СК.
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20 ноября в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси и городского автобуса. В результате аварии пострадали люди, на месте работает Следственный комитет.
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