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В Минске авария с участием автобуса и маршрутки, на месте работает СК

20.11.2018 15:56 — Разное | БДГ  
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20 ноября в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси и городского автобуса. В результате аварии пострадали люди, на месте работает Следственный комитет.

По предварительной информации, водитель маршрутки двигался по улице Матусевича в направлении Тимошенко и совершил столкновение с автобусом №74, который ехал впереди по той же полосе.

В результате ДТП семь человек были госпитализированы в БСМП для постановки диагноза, среди пострадавших - водитель маршрутки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГАИ Минска.

Как стало известно позднее, на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщает СК.

Фото: пресс-служба СК.

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси и городского автобуса. В результате аварии пострадали люди, на месте работает Следственный комитет.
 
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