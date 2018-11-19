В Минске авария с участием автобуса и маршрутки, на месте работает СК

20 ноября в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси и городского автобуса. В результате аварии пострадали люди, на месте работает Следственный комитет.

По предварительной информации, водитель маршрутки двигался по улице Матусевича в направлении Тимошенко и совершил столкновение с автобусом №74, который ехал впереди по той же полосе.

В результате ДТП семь человек были госпитализированы в БСМП для постановки диагноза, среди пострадавших - водитель маршрутки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГАИ Минска.

Как стало известно позднее, на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщает СК.

Фото: пресс-служба СК.