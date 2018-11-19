ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему биткоин упал и обвалил рынок криптовалют

20.11.2018 16:11 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Почему биткоин упал и обвалил рынок криптовалют
фото: pixabay.com

Стоимость биткоина 20 ноября упала на 17% и составила около 4,46 тыс. долларов.

Другие ликвидные криптовалюты тоже рухнули – на 10,5-44,8%, по данным биржи CoinMarketCap.

Почему биткоин упал и обвалил рынок криптовалют

– За последние сутки мы наблюдаем существенное падение курсов основных криптовалют. Мы наблюдаем панику на рынке. Криптохолдеры массово скидывают токены, – отмечает в комментарии Трофим Еременко. – Эксперты пока не пришли к однозначному мнению о причинах такого поведения.

Полагаю, что эту реакцию рынка опосредует несколько факторов.

Во-первых, правовое регулирование и уголовные дела в сфере крипторынка охладили интерес инвесторов и оттолкнули ряд владельцев коинов. Сегодня Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США начало расследование возможных рыночных манипуляций с использованием Tether в момент прошлогоднего ралли Bitcoin.

Во-вторых, общая информационная среда не столь радужно описывает перспективы инвестирования в криптовалюты, нежели это было ранее.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как дальше будет развиваться ситуация на рынке криптовалют?
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси обсуждает с Народным банком Китая вхождение китайских банков в белорусский банковский сектор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика