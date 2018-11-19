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Почему биткоин упал и обвалил рынок криптовалют
Стоимость
Другие ликвидные криптовалюты тоже рухнули – на 10,5-44,8%, по данным биржи CoinMarketCap.
– За последние сутки мы наблюдаем существенное падение курсов основных криптовалют. Мы наблюдаем панику на рынке. Криптохолдеры массово скидывают токены, – отмечает в комментарии Трофим Еременко. – Эксперты пока не пришли к однозначному мнению о причинах такого поведения.
Полагаю, что эту реакцию рынка опосредует несколько факторов.
Во-первых, правовое регулирование и уголовные дела в сфере крипторынка охладили интерес инвесторов и оттолкнули ряд владельцев коинов. Сегодня Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США начало расследование возможных рыночных манипуляций с использованием Tether в момент прошлогоднего ралли Bitcoin.
Во-вторых, общая информационная среда не столь радужно описывает перспективы инвестирования в криптовалюты, нежели это было ранее.
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