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В черную пятницу в Минске фитнес-абонементы подешевеют почти вдвое

20.11.2018 15:47 — Разное | Myfin  
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В «черную пятницу» в Минске фитнес-абонементы подешевеют почти вдвое

В «черную пятницу» подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также «постройнеют» клубные карты уровня Premium и Gold. Можно будет сэкономить и на покупке детских абонементов. Скидки будут достигать 45%.

Чтобы приобрести абонементы почти за полцены, нужно будет посетить «Мир фитнеса» лично. Кассы будут работать до последнего посетителя, а чтобы избежать очередей, предложат отметиться и прийти за оформлением в субботу – в этом случае скидка сохранится.

«Черная фитнес-пятница» станет мощным стимулом для тех, кто пока не решился взяться за свое тело и приступить к тренировкам. Мы рассчитываем, что тем самым поддержим моду на здоровый образ жизни в Минске», – отметили в «Мире фитнеса».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 23 ноября пройдет черная фитнес-пятница . В частности, почти вдвое снизят цены на годовые и полугодовые абонементы в Мир фитнеса .
 
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