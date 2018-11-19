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Умер режиссёр Эймунтас Някрошюс

20.11.2018 15:24 — Разное | KYKY  
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В ночь на вторник в Вильнюсе на 66-м году жизни скончался известный театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер сейма Литвы и родственник режиссёра Арвидас Някрошюс.

Режиссер умер в больнице в ночь на 20 ноября, за день до своего дня рождения. Его госпитализировали из-за плохого самочувствия после возвращения в Вильнюс из поездки.

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года. Он окончил режиссерское отделение ГИТИСа и за свою карьеру поставил более 30 драматических и оперных спектаклей как в Литве, так и за рубежом. В 1993-1997 годах был режиссером международного театрального фестиваля LIFE. В 1998 году основал в Вильнюсе театральную студию «Мено фортас» и был её руководителем.

Режиссёр получил много престижных премий − в том числе премии Союза театров Европы, «Золотой маски», премии Станиславского, а также награды ведущих европейских театральных фестивалей.

В прошлом году со спектаклем «Цинк» по книге Светланы Алексеевич режиссёр вернулся на сцену Молодёжного театра после 26-летнего перерыва.

 
 
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В ночь на вторник в Вильнюсе на 66-м году жизни скончался известный театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер...
 
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