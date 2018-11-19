Кого из тунеядцев и на сколько могут освобождать от полной оплаты ЖКУ и что для этого надо сделать

К 1 декабря в Беларуси создадут базу незанятого в экономике населения. Те, кто попадет попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. При этом тех тунеядцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. FINANCE.TUT.BY посмотрел перечень этих трудных жизненных ситуаций, копия которого оказалась в редакции.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Комиссиям рекомендуется устанавливать максимальный период освобождения до года. При этом «использовать индивидуальный подход с учетом всей тяжести объективных обстоятельств, формирующих у него (незанятого в экономике. — Прим ред.) трудную жизненную ситуацию».

При этом комиссиям при рассмотрении заявлений рекомендуют учитывать опыт работы по декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По каким медпоказаниям могут освободить от полной оплаты ЖКУ

В примерном перечне объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, значительная часть приходится на обстоятельства по состоянию здоровья.

Среди них — наличие ограничений к работе по медпоказаниям и отсутствие возможности трудоустройства с учетом этих ограничений в данном регионе. Для этого нужно принести в комиссию заключение (или другой документ) из медучреждения. При этом комиссия запросит информацию в службе занятости, что действительно невозможно найти работу.

Среди других причин по медпоказаниям — наличие заболеваний, которые являются показанием к установлению инвалидности, но инвалидность по каким-либо причинам не оформлена; длительное течение болезни и период восстановления после нее, травмы. Причиной для освобождения от оплаты ЖКУ по полным тарифам также может стать нахождение на добровольном лечении или реабилитации от зависимости от потребления наркотиков или алкоголя. Те, кто находится на учете в психиатрических организациях здравоохранения, из-за чего отсутствует возможность трудоустроиться. Для этого нужно предоставить документ из медучреждения.

Кого освободят из родителей детей старше 7 лет?

Избежать полной или частичной оплаты ЖКУ могут те, кто ухаживает за ребенком до 14 лет (включительно), который относится к группе часто и длительно болеющих и состоит на диспансерном учете в организации здравоохранения, в том числе с хроническими заболеваниями.

Те, кто ухаживает за ребенком в возрасте до 18 лет (включительно) с особенностями психофизического развития, также могут обратиться в комиссию. Этим детям не установлена инвалидность, но они имеют определенные отклонения в развитии. Для этого нужно предоставить в комиссию документ из медучреждения, а также свидетельство о рождении ребенка.

Родителей, которые смотрят за обучающимся на дому ребенком (к примеру, в реабилитационный период после длительного заболевания), но попали в число незанятых в экономике, также могут претендовать на оплату ЖКУ по льготным тарифам. Для подтверждения нужно предоставить документ из учреждения образования о том, что ребенок находится на домашнем обучении.

С какими проблемами в поиске работы могут освободить от коммуналки по полным тарифам?

При этом получить «освобождение» от полной оплаты коммуналки могут также те, кто не может найти работу. Но для этого нужно подпадать хотя бы под одно из условий:

значительная удаленность места жительства гражданина от центра занятости, что препятствует обратиться за содействием в трудоустройстве;

наличие нерегулярного транспортного сообщения, препятствующего выполнению гражданином обязанностей в области занятости населения;

отсутствие по месту жительства и в ближайшей местности регулярной транспортной доступности от места жительства гражданина до свободных рабочих мест;

наличие ограничений к трудовой деятельности по специальности (которые подтверждены медиками), и отсутствие возможности трудоустройства на подходящую по состоянию здоровья работу в конкретном регионе;

наличие обстоятельств, оказывающих влияние на ситуацию на рынке труда региона, в том числе наличие предприятий, находящихся в стадии ликвидации и банкротства или работающих в режиме вынужденной неполной занятости и т.д.

При этом комиссии самостоятельно будут обращаться в центры занятости, чтобы подтвердить информацию, что незанятый в экономике не может найти работу по объективным причинам.

Ухаживают за взрослыми нетрудоспособными

Под трудную жизненную ситуацию также подпадает уход за нетрудоспособным членом семьи (супругом, родителями, совершеннолетними детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками и т.д.) или родственником, который проживает в одном населенном пункте с тем, кто попал в число незанятых в экономике.

Еще одна причина — уход за нетрудоспособным, у которого медпротивопоказания для оказания соцуслуг территориальными центрами соцобслуживания населения, из-за чего за ним ухаживают родственники. Для этого в комиссию нужно принести документ из медучреждения о состоянии здоровья нетрудоспособного, а также предоставить документы, подтверждающие родство с нетрудоспособным.

Из-за чего еще могут освободить от «полной» жировки?

Среди других причин, по которым комиссии могут освободить от полной уплаты, — причинение вреда жизни, здоровья, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы. Для этого нужно предоставить, например, справку из МЧС, страховой компании.

Претендовать на оплату коммуналки по льготным тарифам также могут те незанятые в экономике, которые проходили медкомиссию, длительную проверку кандидата для трудоустройства в органы внутренних дел, вооруженные силы. Для этого в комиссию нужно принести справку с места, куда человек пытается трудоустроиться.

Переезд на новое место жительства (кроме переезда в пределах одного населенного пункта) также может стать причиной для оплаты ЖКУ по льготным тарифам. Но в течение первых 3-х месяцев с даты переезда.

Еще одна причина — утрата социальных связей во время отбывания наказания, принудительного лечения, реабилитации в общественных или религиозных организациях, бродяжничества и т.п.(в течение первых 3-и месяцев с даты прибытия к месту жительства).

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Те, кто подпадает под декрет «О содействии занятости населения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по полным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября 2019 года.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

По декрету № 3 правом освобождать от уплаты налога обладали местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы.

— Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому, — приводили ранее примеры таких ситуаций в Минтруда. — Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина).