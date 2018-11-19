ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей ­Безруков: «Бригада» - это хорошее кино!»

20.11.2018 16:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Сергей ­Безруков: «Бригада» - это хорошее кино!»
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков. © / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

А ещё на выходе сериал «Годунов», где Безрукову, как вы догадываетесь, досталась роль царя Бориса, и фильм «Заповедник» по роману Сергея Довлатова.  

Место силы и горя

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Сергей, сегодня именитые режиссёры разделились на два лагеря. Одни говорят, что фильмов у нас снимается мало, да и те не окупаются. Другие радуются, что наш кинематограф наконец-то выбрался из кризиса. Вы какой точки зрения придерживаетесь? 

Сергей Безруков: Если судить по количеству проектов, причём очень интересных, думаю, наше кино находится в расцвете. Из кризиса мы вышли однозначно. Раньше победа в кассовых сборах оставалась за американскими блокбастерами, заполонявшими все кинотеатры страны. А сейчас уже отечественные фильмы конкурируют друг с другом. И если комедийные картины всегда были на рынке, то сейчас появилось и патриотическое, и спортивное кино. Как бы ни пытались иронизировать по поводу спортивной темы, война и спорт у нас «впереди планеты всей». Появляются умные картины для зрителя, которому больше интересны психологические нюансы, нежели экшн. В общем, несмотря на сложную ситуацию в экономике, очередные санкции, «увеличение увеличений» проблем, наше кино продолжает сниматься. Да я сам сейчас снимаюсь сразу в трёх проектах.

- И один из них - режиссёра Александра Велединского по роману Захара Прилепина «Обитель»... 

- С Сашей я работаю впервые, хотя мечтал сниматься у него. Его «Живой», «Русское» - замечательные картины. Не говоря уже про потрясающий фильм «Географ глобус пропил» с Хабен­ским. Велединский был одним из авторов сценария знаменитой «Бригады». Говорю «знаменитой», потому что являюсь поклонником этого 15-серийного фильма. Кто-то распространил слух, что я не люблю сериал. Неправда, это хорошее кино! И вот Саша вдруг позвонил: «Хочу попробовать тебя на довольно-таки сложную роль, это история по Прилепину». У моего героя есть прототип - реальный человек, начальник лагеря на Соловках, который был расстрелян в 1938 году. Соловки - место силы, страданий, горя. Роль у меня сложная, жёсткая. И материал очень непростой: словно открываешь тайную коробочку, а в ней - раз, и ещё одна волшебная шкатулка человеческого подсознания. Приходится не только разбираться с персонажем, но ковыряться и в себе самом в том числе. 

- У вас ведь не так давно появилась ещё одна «роль» - стали петь в группе «Крёстный папа». Музыка для Безрукова - возможность поведать то, что не сказано в кино, в театре?

- Конечно! Тексты по смыслу очень совпадают с тем, что я думаю. Например, «С какой мы планеты» - добрая, позитивная, летящая песня о том, что, несмотря на те правила, которые нам диктует жизнь, мы хотим летать в облаках, хотим жить по-настоящему. И непонятно, с какой мы планеты, если думаем больше о душе, любви, счастье и в меньшей степени - о деньгах и том, как быть серьёзными, основательными. Кстати, клип Аня сняла на телефон, это домашнее доброе видео (жена Сергея Безрукова - режиссёр Анна Матисон. - Ред.).  

«Меня по-хорошему колбасит»

- А вот в клипе на первую песню «Не про нас» вы эксплуатируете образ Саши Белого из «Бригады». Думаете, женщины скучают по такому мужчине?

- Здесь скорее аналогия знаменитой дуэли Пушкина с Дантесом, история XIX века, разыгранная в современном варианте. Там нет Саши Белого, а есть некий рокер на «Харлее-Дэвидсоне», есть любовный треугольник, вариация дуэли героя со своим обидчиком. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что ничего у Дантеса с Натальей не было. (Сергей Безруков играл главную роль в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук и в спектакле «Александр Пушкин» Виталия Безрукова. - Ред.) Он домогался её, но Наталья оставалась верна Александру Сергеевичу. Понимаете, самые важные темы в творчестве очень банальны, потому что заповедей всего десять. Их никто не отменял, они по-прежнему служат ориентиром. В общем, все наши песни - про жизнь. 

- Наблюдала за вашей мимикой во время интервью. Когда говорите про группу, широко улыбаетесь, а когда об актёрской работе - очень серьёзны. 

- Конечно, музыка - это отдых. Я же в первую очередь драматический актёр, режиссёр - поставил уже несколько спектаклей в Московском ­Губернском театре. И как у продюсера уже есть несколько работ, а выступать со своей группой - для меня совершенно новое дело. Одно дело - петь в спектакле. Например, в картине «Высоцкий. Рождение легенды» я пою песни Высоцкого или в «Хулигане. Исповедь» звучат мои авторские песни на стихи Сергея Есенина. Но это всё-таки больше драматический музыкальный спектакль. И совсем другое - это сольное исполнение. Свой день рождения 18 октября отпраздную сольным концертом с группой «Крёстный папа». Поэтому меня по-хорошему колбасит. Всё новое и неожиданное меня заводит. 

- Велик ли риск, что вы всерьёз уйдёте в музыку и актёрство покинете?

- Это параллельные течения. Они служат в какой-то степени дополнением друг другу. В декабре выйдет фильм «Заповедник» по Довлатову - я играю рок-музыканта. Видите, эта моя страсть очень любопытно сочетается с кино. 

- Где силы берёте на всё это? 

- Я не знаю. Завтра моя смена в кино. Надеюсь, вы меня отпустите и я пойду посплю.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своё 45-летие Сергей ­Безруков встречает ударным трудом - снимается у режиссёра Александра Велединского в сериале по роману Захара Прилепина «Обитель».
 
Новости дня
Новости разные
 
По указу президента государство монополизирует рынок алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика