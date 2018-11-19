Горецких тружеников наградили в Могилеве

Лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области чествовали в канун профессионального праздника в Могилеве, куда прибыли делегации от каждого района. Торжества прошли во Дворце культуры области, на сцене которого награждали и горецких тружеников.





Горецкий район признан одним из победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 году и награжден почетным дипломом Могилевского областного исполнительного комитета 2-ой степени. Заслуженную награду из рук губернатора области Владимира Доманевского приняли председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин и первый заместитель Сергей Шацкий.





Среди главных агрономов победителем областного соревнования за достижение высоких показателей во время уборочной кампании стал Александр Горбачев из РУП «Учхоз БГСХА», он награжден Почетным дипломом облисполкома 2 степени.

Еще два труженика этого хозяйства также в числе победителей областного соревнования. Среди водителей транспортных средств сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, Почетными дипломами Могилевского областного исполнительного комитета 1-ой степени награждены водитель Виктор Василевич и его молодой коллега Артемий Костюков (в номинации среди молодых водителей).





В «закрома» РУП «Учхоз БГСХА» добавилась еще одна победа. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь вручило в Могилеве награды — тракторы «Беларус» — победителям Республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов». Награду принял директор предприятия Михаил Гулый.

Директор Горецкого филиала открытого акционерного общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Дмитрий Губарев награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.





К празднику была развернута масштабная выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілёўшчыны», участниками которой были и горецкие мастера Наталья Авласевич, Зоя Чендакова (директор Дома ремесел), Людмила Ставская (директор ГУО «Детская школа искусств и художественных ремесел»). А также наши известные коллективы: народный фольклорный ансамбль «Таямніца» и народный вокальный ансамбль «Мерея».





В фойе Дворца культуры области состоялся показ коллекции «Славяночка», выполненной в технике соломоплетения нашей образцовой студии художественного творчества «Чарадзейка» ГУО «Детская школа искусств и художественных ремесел» (руководители Светлана Бобрик и Светлана Конус).

Выставку-дегустацию выпускаемой продукции, новинок производства организовало ОАО «Молочные Горки».

Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Мариам ТАБАГАРИ