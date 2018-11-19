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Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

20.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин по официальному приглашению Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения принял участие в Саммите мэров городов-участников Сети ВОЗ «Здоровые города».

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

Широкомасштабный форум, на который прибыли мэры и  политические лидеры, прошел в Алматы, первом городе Центральной Азии, ставшем членом Сети ВОЗ «Здоровые города». Мероприятие было  приурочено к 40-летию подписанной в Алматы международной декларации в поддержку первичной медико-санитарной помощи, как основной стратегии для обеспечения здоровья для всех, а также к 30-летию создания Европейской сети ВОЗ «Здоровые города».

Как было отмечено организаторами, декларация сыграла ключевую роль в создании Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». С тех пор крепкие системы первичной медико-санитарной помощи, работающие на базе местных сообществ, считаются неотъемлемым элементом обеспечения здоровья и благополучия для всех.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы
Мэр Алматы Бауржан Байбек с участниками форума.

 Горки стали первым городом Беларуси, который включен в сеть Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». За четыре года реализации проекта есть определенный опыт этой работы.

 

Руководитель нашего района С. Л. Кулагин рассказал журналистам  газеты о поездке, работе и  решениях саммита, который стал важной вехой на пути к улучшению показателей здоровья и благополучия людей, проживающих в Европейском регионе.

В ходе двухдневной работы Саммита прошло обсуждение таких важных вопросов, как роль городов и регионов в сохранении необходимого внимания к первичной медико-санитарной помощи и всеобщего охвата услугами здравоохранения, вклад «Здоровых городов» в общественное здравоохранение, социальную справедливость и решение задач, обусловленных миграцией, — отметил руководитель района.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

Как известно, многие мэры относятся к своим городам, как к родным детям, делают все для их развития, создания благоприятной инфраструктуры для жителей. Для каждого человека самое важное — это здоровье. Многие знают слова Сократа: «Здоровье — это не все, но все без здоровья — это ничего». Поэтому на саммите было обращено внимание мэров на то, что важна не только  сильная экономика, но и в каких городах люди живут дольше и реже болеют.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

— Алматы — пока единственный город Казахстана в движении «Здоровые города», — рассказал Сергей Леонович.— Это  зеленый красивый город, население радостное, приветливое.  Нам представили проект развития этого мегаполиса, который предполагает поэтапную работу по изменению облика городской среды, проведению поэтапной модернизации города. У них уже многие улицы переделаны под пешеходные аллеи.

В свободном доступе населению предоставлены велосипеды, уличные тренажеры. Оборудованы спортивные площадки дворов. Таким образом, профилактика здорового образа жизни все ближе входит в обычную жизнь алматинцев.

 

Кроме этого там проводится реформа транспортной инфраструктуры. Автобусы в городе переходят на экологические виды топлива, сужается пространство для автомобилей. Помимо этого, в городе налажено производство общественного транспорта по европейской технологии. Администрация уделяет внимание и повышению качества медицинских услуг. Треть бюджета города приходится на здравоохранение, образование и социальную защиту. Город ставит перед собой большие задачи по переработке отходов и росту возобновляемой энергии, созданию инновационной экосреды, высокому качеству образования, здравоохранения, обеспечению население необходимой социальной инфраструктурой, рабочими местами. И другим городам, в том числе и нам, есть чему поучиться на примере Алматы.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы
Председатель российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин.

«Нам интересен опыт других городов по созданию качественного здравоохранения. Например, опыт Вологодской области России. С губернатором Олегом Кувшинниковым мы вели разговор о сотрудничестве в реализации проекта «Здоровые города».

 

На саммите прозвучало мнение, что нужно культивировать движение «Здоровых городов» на всю планету. По итогам Саммита было  принято Алматинское заявление мэров.

Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

Как отметил Сергей Кулагин: «Мы находим новые условия, новые направления для развития именно здоровых городов, для улучшения жизни всех. Для этого мы и собрались здесь, чтобы дать концепцию развития, чтобы динамично развиваться и дальше».

Форум в Алматы стал предшественником Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая состоится в Астане и определит дальнейшие перспективы развития поликлинической помощи, вопросы профилактики, здоровья.

 

Галина КОЖЕВНИКОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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Председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин по официальному приглашению Европейского регионального бюро Всемирной организации...
 
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Новости Волковыска
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