Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин принял участие в саммите в Алматы

Председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин по официальному приглашению Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения принял участие в Саммите мэров городов-участников Сети ВОЗ «Здоровые города».





Широкомасштабный форум, на который прибыли мэры и политические лидеры, прошел в Алматы, первом городе Центральной Азии, ставшем членом Сети ВОЗ «Здоровые города». Мероприятие было приурочено к 40-летию подписанной в Алматы международной декларации в поддержку первичной медико-санитарной помощи, как основной стратегии для обеспечения здоровья для всех, а также к 30-летию создания Европейской сети ВОЗ «Здоровые города».

Как было отмечено организаторами, декларация сыграла ключевую роль в создании Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». С тех пор крепкие системы первичной медико-санитарной помощи, работающие на базе местных сообществ, считаются неотъемлемым элементом обеспечения здоровья и благополучия для всех.





Горки стали первым городом Беларуси, который включен в сеть Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». За четыре года реализации проекта есть определенный опыт этой работы.

Руководитель нашего района С. Л. Кулагин рассказал журналистам газеты о поездке, работе и решениях саммита, который стал важной вехой на пути к улучшению показателей здоровья и благополучия людей, проживающих в Европейском регионе.

— В ходе двухдневной работы Саммита прошло обсуждение таких важных вопросов, как роль городов и регионов в сохранении необходимого внимания к первичной медико-санитарной помощи и всеобщего охвата услугами здравоохранения, вклад «Здоровых городов» в общественное здравоохранение, социальную справедливость и решение задач, обусловленных миграцией, — отметил руководитель района.





Как известно, многие мэры относятся к своим городам, как к родным детям, делают все для их развития, создания благоприятной инфраструктуры для жителей. Для каждого человека самое важное — это здоровье. Многие знают слова Сократа: «Здоровье — это не все, но все без здоровья — это ничего». Поэтому на саммите было обращено внимание мэров на то, что важна не только сильная экономика, но и в каких городах люди живут дольше и реже болеют.





— Алматы — пока единственный город Казахстана в движении «Здоровые города», — рассказал Сергей Леонович.— Это зеленый красивый город, население радостное, приветливое. Нам представили проект развития этого мегаполиса, который предполагает поэтапную работу по изменению облика городской среды, проведению поэтапной модернизации города. У них уже многие улицы переделаны под пешеходные аллеи.

В свободном доступе населению предоставлены велосипеды, уличные тренажеры. Оборудованы спортивные площадки дворов. Таким образом, профилактика здорового образа жизни все ближе входит в обычную жизнь алматинцев.

Кроме этого там проводится реформа транспортной инфраструктуры. Автобусы в городе переходят на экологические виды топлива, сужается пространство для автомобилей. Помимо этого, в городе налажено производство общественного транспорта по европейской технологии. Администрация уделяет внимание и повышению качества медицинских услуг. Треть бюджета города приходится на здравоохранение, образование и социальную защиту. Город ставит перед собой большие задачи по переработке отходов и росту возобновляемой энергии, созданию инновационной экосреды, высокому качеству образования, здравоохранения, обеспечению население необходимой социальной инфраструктурой, рабочими местами. И другим городам, в том числе и нам, есть чему поучиться на примере Алматы.





«Нам интересен опыт других городов по созданию качественного здравоохранения. Например, опыт Вологодской области России. С губернатором Олегом Кувшинниковым мы вели разговор о сотрудничестве в реализации проекта «Здоровые города».

На саммите прозвучало мнение, что нужно культивировать движение «Здоровых городов» на всю планету. По итогам Саммита было принято Алматинское заявление мэров.





Как отметил Сергей Кулагин: «Мы находим новые условия, новые направления для развития именно здоровых городов, для улучшения жизни всех. Для этого мы и собрались здесь, чтобы дать концепцию развития, чтобы динамично развиваться и дальше».

Форум в Алматы стал предшественником Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая состоится в Астане и определит дальнейшие перспективы развития поликлинической помощи, вопросы профилактики, здоровья.

Галина КОЖЕВНИКОВА