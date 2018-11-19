Работники Осиповичского РОЧС провели ряд мониторингов местных предприятий

Первым заместителем начальника Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности Осиповичского производственного участка ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», по адресу: ул.Калинина, 89, г. Осиповичи, директором которого является Петровский Василий Семенович. При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено (имеющиеся нарушения устранены).

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Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ОАО «Строительный трест №13», на объекте строительства «Реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов в д.Копча, ОСПК Колхоз «Березина».

При проведении мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности:

Мобильное здание, объект строительства не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства. Не организована подготовка работников (работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства; работников, ответственных за подготовку и проведение огневых работ; работников – исполнителей огневых работ) по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности. На объекте отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

При проведении мониторинга с работниками организации были проведены противопожарные инструктажи, профилактические беседы. По результатам мониторинга директору ОАО «Строительный трест №13» Бокому Анатолию Эдуардовичу были направлены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.

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Начальником Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения», расположенного по адресу: ул.Кольцевая, 1, г.Осиповичи.

В ходе повторного мониторинга установлено, что в установленные сроки не приведена в исправное состояние система автоматического пожаротушения в покрасочных камерах. В отношении директора Кузьмича Сергея Васильевича начат административный процесс.

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Работником инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности цеха добычи и переработки торфа филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские тепловые сети», расположенного по адресу: ул. Лесная, 4, пос.Татарка, Осиповичский район, начальником которого является Батюня Евгений Евгеньевич.

При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено.