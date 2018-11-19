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Работники Осиповичского РОЧС провели ряд мониторингов местных предприятий
20.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Первым заместителем начальника Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности Осиповичского производственного участка ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», по адресу: ул.Калинина, 89, г. Осиповичи, директором которого является Петровский Василий Семенович. При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено (имеющиеся нарушения устранены).
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Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ОАО «Строительный трест №13», на объекте строительства «Реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов в д.Копча, ОСПК Колхоз «Березина».
При проведении мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности:
При проведении мониторинга с работниками организации были проведены противопожарные инструктажи, профилактические беседы. По результатам мониторинга директору ОАО «Строительный трест №13» Бокому Анатолию Эдуардовичу были направлены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.
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Начальником Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения», расположенного по адресу: ул.Кольцевая, 1, г.Осиповичи.
В ходе повторного мониторинга установлено, что в установленные сроки не приведена в исправное состояние система автоматического пожаротушения в покрасочных камерах. В отношении директора Кузьмича Сергея Васильевича начат административный процесс.
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Работником инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности цеха добычи и переработки торфа филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские тепловые сети», расположенного по адресу: ул. Лесная, 4, пос.Татарка, Осиповичский район, начальником которого является Батюня Евгений Евгеньевич.
При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено.
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Первым заместителем начальника Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности Осиповичского...
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