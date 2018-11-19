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Работники Осиповичского РОЧС провели ряд мониторингов местных предприятий

20.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Первым заместителем начальника Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности Осиповичского производственного участка ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», по адресу: ул.Калинина, 89, г. Осиповичи, директором которого является Петровский Василий Семенович. При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено (имеющиеся нарушения устранены).

***

Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ОАО «Строительный трест №13», на объекте строительства «Реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов в д.Копча, ОСПК Колхоз «Березина».

При проведении мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности:

  1. Мобильное здание, объект строительства не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.
  2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.
  3. Не организована подготовка работников (работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства; работников, ответственных за подготовку и проведение огневых работ; работников – исполнителей огневых работ) по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.
  4. На объекте отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

При проведении мониторинга с работниками организации были проведены противопожарные инструктажи, профилактические беседы. По результатам мониторинга директору ОАО «Строительный трест №13» Бокому Анатолию Эдуардовичу были направлены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.

***

Начальником Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения», расположенного по адресу: ул.Кольцевая, 1, г.Осиповичи.

В ходе повторного мониторинга установлено, что в установленные сроки не приведена в исправное состояние система автоматического пожаротушения в покрасочных камерах. В отношении директора Кузьмича Сергея Васильевича начат административный процесс.

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Работником инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности цеха добычи и переработки торфа филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские тепловые сети», расположенного по адресу: ул. Лесная, 4, пос.Татарка, Осиповичский район, начальником которого является Батюня Евгений Евгеньевич.

При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено.

 
 
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Первым заместителем начальника Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности Осиповичского...
 
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