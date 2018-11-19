Белорус сел за банкомат в Москве

Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей Московской области бывших инкассаторов-водителей одного из банков 32-летнего Игоря Будникова и 40-летнего Александра Князева, а также 31-летнего гражданина Беларуси Егора Лагодича.





Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).





Судом установлено, что Будников, Князев и Лагодич вступили в преступный сговор с целью хищения чужого имущества. Сообщники разработали план и определили способ совершения преступления. Их целью стал банкомат «Сбербанка», находившийся на ул. Пырьева, что на западе Москвы.













Ранним утром 29 октября 2017 года Лагодич зашел в помещение, к которому был свободный доступ, заранее приготовленными приспособлениями отжал дверцу в банкомате, украл две кассеты с купюрами и скрылся с места преступления. На сработавшую сигнализацию прибыл наряд полиции, однако воров и след простыл. Сумма похищенного составила 6,579 млн. рублей (около 100 тыс. долл.).





Как позже выяснилось, когда белорус потрошил банкомат, его подельники Будников и Князев находились на улице и наблюдали за обстановкой. Затем сообщники с места преступления скрылись, разделив похищенные деньги между собой.





Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. На брошенных кассетах банкомата остались отпечатки пальцев, с места происшествия эксперты также изъяли баллончик с краской.





Спустя месяц оперативники вышли на след воров. Первыми задержали бывших инкассаторов-водителей, которые признались в краже и, вероятно, сдали своего белорусского подельника. Мужчинам грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.





Все трое свою вину признали, похищенные деньги вернули и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Ходатайство было удовлетворено, что существенно сказалось на наказании.





Суд приговорил Князева к 3 годам лишения свободы, Лагодича – к 2,5 годам, оба с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Будников получил 2,5 года свободы условно с 3-летним испытательным сроком.





Приговор в законную силу не вступил, одна из сторон его обжаловала.