На саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге Армению убедят отдать пост генсека Беларуси?

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян уже заявил, что потребует объяснений от лидера Беларуси Александра Лукашенко и других президентов, которые, как считает Никол Пашинян, виновны в напряженности между Арменией и другими членами организации.





В случае с Беларусью Николу Пашиняну не понравилось то, что Лукашенко после закрытого заседания ОДКБ рассказал послу Азербайджана в Минске о подробностях переговоров.





В целом же проблемы Армении в ОДКБ возникли после того, как Ереван возбудил уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а потом инициировал и отозвал его с поста, не согласовав свои действия с другими партнерами по организации.





На недавнем саммите организации в Астане нового генсека ОДКБ выбрать не удалось из-за позиции Армении, которая хотела, чтобы этот пост занял представитель Армении. В то же время большинство членов Альянса выступили за кандидатуру, предложенную Минском.





Между тем председательство в ОДКБ перешло к Кыргызстану. Что думает экспертное сообщество, связанное с Кыргызстаном, о перспективах назначения нового генсека на саммите в Санкт-Петербурге?









haqqin.az прокомментировал бывший директор Института стратегического анализа и оценки при президенте Кыргызской республики, президент Центра перспективных исследований и координатор экспертной платформы "Большая Евразия" политолог Сергей Масаулов: Ситуацию в беседе спрокомментировал бывший директор Института стратегического анализа и оценки при президенте Кыргызской республики, президент Центра перспективных исследований и координатор экспертной платформы "Большая Евразия" политолог Сергей Масаулов:





- Я думаю, что утвердить нового генсека ОДКБ на саммите в Санкт-Петербурге удастся. И с очень большой вероятностью кресло займет представитель Беларуси.





- Никол Пашинян уже пообещал поставить вопрос ребром перед лидерами стран ОДКБ, в том числе и перед Александром Лукашенко. Ереван будет проталкивать своего кандидата. А ведь, казалось бы, в возникновении такой ситуации виновата сама Армения. Ведь именно новые ереванские власти возбудили уголовное дело против своего представителя и затем отозвали его с должности…





- Совершенно верно. Это, кстати, и было сказано в кулуарах саммита в Астане, где полтора часа говорили (о новом генсеке ОДКБ – ред.). Исполняющему обязанности премьер-министра Армении было сказано: надо действовать в соответствии с процедурами.





Место генсека ОДКБ закреплено не просто за страной, но еще и за конкретным человеком. Все голосовали именно за конкретную кандидатуру от Армении. Это не означает, что Армении теперь можно любого назначить по своему усмотрению. Главы государств в любом случае будут голосовать персонально за нового кандидата.





И все главы государств-членов ОДКБ (за исключением Армении) выразили недоумение по поводу того, что против генсека организации в Ереване возбудили дело. Потому и был предложен вариант передать кресло генсека Беларуси.





- Но ведь в ОДКБ решения принимаются консенсусом. И если Армения выступит против, то назначения кандидата, который ей не нравится, просто не произойдет?





- Значит, с армянским руководством поговорят и смогут убедить принять иное решение.