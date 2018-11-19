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Туманная перспектива? Генсек НАТО не стал говорить о шансах Беларуси на вступление в альянс

20.11.2018 15:31 — Разное | Партизан  
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался "заниматься измышлениями" о перспективе вступления в члены Североатлантического альянса для Беларуси.

Напомним, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что после приема Грузии и Украины в альянс может быть поднят вопрос о присоединении к НАТО и Беларуси.

"Я не буду заниматься измышлениями на этот счет", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос белорусского журналиста по итогам визита в штаб-квартиру НАТО премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.



 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался "заниматься измышлениями" о перспективе вступления в члены Североатлантического альянса для Беларуси.
 
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