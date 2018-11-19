Туманная перспектива? Генсек НАТО не стал говорить о шансах Беларуси на вступление в альянс

может быть поднят вопрос о присоединении к НАТО и Беларуси . Напомним, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что после приема Грузии и Украины в альянс





"Я не буду заниматься измышлениями на этот счет", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос белорусского журналиста по итогам визита в штаб-квартиру НАТО премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.







