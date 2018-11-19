Знаменитый режиссер Някрошюс умер за день до своего дня рождения

В столицу Литвы режиссер вернулся после продолжительных гастролей с собственным театром «Мяно Фортас» и сразу пожаловался на плохое самочувствие.













Скорая помощь приехала на квартиру Эймунтаса и в срочном порядке доставила его в один из столичных госпиталей. Но в ночь на 20 ноября режиссер скончался.





В это время рядом с ним находились его верная супруга Надежда Гультяева и сын Мариус, которые долгие годы были самыми преданными его зрителями и бессменными художниками в театре Някрошюса.





Артист не дожил до своего дня рождения всего один день, в среду ему исполнилось бы 66 лет.





Эймунтас Някрошюс в восемнадцать лет поступил в Литовскую государственную консерваторию (класс Д. Тамулявичуте и В. Чибираса), через год - в российский ГИТИС на режиссёрское отделение к А. А. Гончарову.





После окончания учёбы работал в Каунасском драматическом театре (1979—1980), после чего вернулся в вильнюсский Молодёжный театр (1978—1992).





В 1998 году создал свой театр «Мяно фортас».





Режиссёр поставил более трёх десятков драматических и оперных спектаклей как в Литве, так и за рубежом. Он также сыграл несколько примечательных ролей в художественных фильмах.