Минтруда обнародовало производственный календарь на 2019 год

Такая норма рабочего времени предусмотрена при стандартном 5-дневном режиме занятости по 8 часов в день.





Наибольшее число нерабочих дней будет в марте (10 выходных и один праздничный день, выпадающий на пятницу, 8-го) и в мае (8 уик-эндов и 3 государственных праздника — День Победы, День труда и Радуница).





Общие число нерабочих дней составит 113 (104 выходных и 9 официальных праздников, выпадающих на будни).