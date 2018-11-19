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Минтруда обнародовало производственный календарь на 2019 год
Среднестатистический работник будет трудиться в 2019 году 2008 рабочих часов, свидетельствует производственный календарь,
Такая норма рабочего времени предусмотрена при стандартном 5-дневном режиме занятости по 8 часов в день.
Наибольшее число нерабочих дней будет в марте (10 выходных и один праздничный день, выпадающий на пятницу, 8-го) и в мае (8 уик-эндов и 3 государственных праздника — День Победы, День труда и Радуница).
Общие число нерабочих дней составит 113 (104 выходных и 9 официальных праздников, выпадающих на будни).
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Среднестатистический работник будет трудиться в 2019 году 2008 рабочих часов, свидетельствует производственный календарь, опубликованный Минтруда и соцзащиты.
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