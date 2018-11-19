«Меняем старика на крокодила». Почему Зимбабве не помогла дружба с Западом

Впрочем, жизнь при демократии стала хуже той, что была при диктатуре. В этом убедился обозреватель «АиФ», побывав в африканской стране.
В магазинах дикие очереди – народ скупает крупы, консервы, сахар, растительное масло, любую еду, способную храниться долго. На автозаправках сгрудились машины, десятки водителей на грани нервного срыва – вчерашние слухи о подвозе дефицитного бензина не оправдались. «Я уже четыре часа жду в автомобиле, – жалуется Александра Васильева, уроженка Санкт-Петербурга, в 1996 г. вышла замуж за зимбабвийского студента и теперь живёт в Булавайо (второй по величине город страны). – Вот пока не знаю – повезёт сегодня или нет». Горючее можно купить у спекулянтов – «всего лишь» в 2 раза дороже. Продукты в магазинах стоят бешеных денег (дороже, чем в Москве) – товары импортные, своего производства в Зимбабве почти нет. Официально 60% населения не имеют работы, а неофициально – и вовсе 90% (!). Люди сотнями тысяч покидают республику, в соседней ЮАР вызываешь такси – обязательно приедет «гастарбайтер» из Зимбабве. Ровно год назад (15 ноября 2017-го) в ходе путча военные сместили 93-летнего Роберта Мугабе, «железной рукой» правившего страной 37 лет, – его отставки требовали ЕС и США, установив санкции против Зимбабве. «Сейчас стало лучше?» – спрашивал я зимбабвийцев. И везде получал один и тот же усталый ответ: «Нет. Значительно хуже».
«С ангелами не получается»
Нелегальные менялы («валютчики») на улицах зимбабвийских городов – исключительно женщины. Так и стоят на перекрёстках – с тюрбанами на голове, в цветастых платьях, зачастую с привязанным на спине маленьким ребёнком. Не обманывают, всегда меняют честно. Основной денежной единицей страны с 2009 г. является доллар США – зимбабвийский доллар тогда обесценился до такой степени, что бутылка газировки стоила 1 триллион (!) «баксов».
Сейчас правительство нового президента Эммерсона Мнангагвы печатает свои денежные знаки – 1, 2 и 5 «новых бондов», приравненных к американскому доллару. И магазины, и рестораны строго обязали брать их по госкурсу, а вот «валютчики» меняют 1 доллар США на 2 зимбабвийских «бакса». «Скоро опять за один «зелёный» будут триллион наших денег давать, – скептически говорит мне «валютчица» Мнгве у магазина «Спар» (полки там пусты, скуплено всё, до чего дотянулись люди). – Кому это нужно? Валюты в стране нет, народу выдают «фантики». Да и то не «живыми деньгами», а переводят платёж на телефон, и потом обналичивай за 20% на чёрном рынке. Когда год назад свергли Мугабе, нам обещали рай на земле. На деле что-то тут с ангелами не получается».
– От Мугабе за 37 лет его власти устали все, – признаётся наша Александра Васильева. – Сначала, едва я прибыла в Зимбабве, мы жили очень богато – тут работало много фермерских хозяйств, была великолепная еда своего производства – чудесное мясо, вкуснейшие овощи, и всё стоило очень недорого. Однако, как только Мугабе с целью популизма постановил отобрать землю у белых фермеров, начался хаос. Президент купался в народной любви – все радовались, что фермы наконец-то перейдут африканцам. Но, оказалось, у нас нет специалистов по сельскому хозяйству. Едва Мугабе сместили военные, люди в Булавайо вышли на улицы танцевать, фейерверки в небо запускали, незнакомые при встрече обнимались. А теперь вздыхают и молчат. Экономика в Зимбабве не улучшилась, денег нет, народ уезжает. Основная мечта – получить свою миску кукурузной каши в день, тогда не умрёшь с голоду. Многие так и живут – заработают с трудом на эту самую миску, положат туда немного перца и довольны.
«Россия – номер один!»
Александра вспоминает, как её ограбили во время недавней поездки в столицу Хараре. «Разбили стекло машины монтировкой и выхватили у меня из рук сумку». Уличная преступность в Зимбабве набирает обороты, хотя при диктатуре Мугабе такого не было: на каждом углу стояли полицейские, и президент лично обещал, что оторвёт голову каждому напавшему на заграничного туриста, – стране позарез нужна валюта. В провинции пока проще: я спокойно гуляю в Булавайо по самым тёмным переулкам – народ не агрессивен, улыбается, спрашивают, не нужно ли мне помочь найти нужный адрес. В баре, куда я захожу купить холодной воды (в городе +30 ˚С), узнав, что я из России, хозяин предлагает бесплатно налить пива, а посетители поднимают вверх большие пальцы: «О, Россия – это номер один!» Невзирая на вопиющую бедность страны, прохожие здесь не привязываются, не клянчат у белого денег, не психуют, не плюют вслед, как в соседней, более благополучной экономически ЮАР, где даже среди белого дня в крупнейших городах не чувствуешь себя в безопасности, а уж в «чёрных»-то районах легко нарваться на нож…
– Мне никогда не угрожали и не требовали уехать, – заявляет 67-летний Гордон Мюррэй – белый гражданин Зимбабве, смотритель железнодорожного музея в Булавайо. – И я, и моя семья, и мои сёстры спокойно живут здесь. Но, разумеется, я категорически не согласен с реформами Мугабе – ведь чёрные не умели обрабатывать землю, а в результате из 2 миллионов белых жителей в Зимбабве осталось лишь 20 000. Все остальные эмигрировали. А ведь я помню, как у нас в магазинах прилавки ломились от местной еды. Сэр, должен вам сказать – люди здесь ждут чего-то нового. Но когда наступят перемены? Страна полностью нищая, денег просто так негде взять.
Бес в ребро президента
Изгнание белых фермеров, шизофренические реформы и даже инфляция с тучей нулей на банкнотах лишь прибавляли популярности Роберту Мугабе. Он «погорел» в итоге на старой поговорке: «Седина в бороду, бес в ребро» – женившись в 1996-м на своей секретарше Грейс, которая была младше президента на 40 лет. Первоначально Грейс вела себя скромно, но в последние годы стала открыто вмешиваться в государственное управление. Требовала снять того или иного чиновника, а затем «убрала» вице-президента, заявив, что сама достойна занять президентский пост: «Я ведь тоже зимбабвийка!» Этого министры и военные уже не стерпели, организовав переворот против «старика Боба» (так зовут Мугабе в народе). Главой страны стал тот самый уволенный «вице», Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил, бывший партизан и один из ветеранов борьбы с властью белых. Он сразу начал умасливать Запад, предлагать дружбу и обещал сделать Зимбабве союзником США, но ситуацию это не исправило.
– Оппозиция знает, как устроить революцию, а что делать с экономикой – не в курсе, – смеётся журналист Генри Манунгу. – Каждый горячо критиковал Мугабе, но сейчас всё делают по его шаблонам, ибо своих рецептов спасения страны у них нет.
Вечером я стою в огромной очереди в супермаркете, чтобы купить с собой продуктов в дорогу. Прямо как у нас в конце 80-х – начале 90-х гг.: покупатели нервные, вспотевшие, хватают всё подряд: надо успеть приобрести еду, ведь деньги обесцениваются каждый день. Несомненно, плохо, когда человек сидит на «троне» 37 лет до глубокой старости, стоит вспомнить хотя бы нашего «дорогого» Леонида Ильича Брежнева. Но ещё хуже, если к власти под лозунгами демократии и снятия санкций Запада приходят срочно перекрасившиеся соратники бывшего правителя. Как показывает опыт Зимбабве, ничего хорошего потом не случается.