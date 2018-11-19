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В Минске столкнулись автобус и маршрутка, семь человек пострадали
20.11.2018 16:17 — Разное | Аргументы и факты
Водитель маршрутки ехал со стороны ул. П. Глебки в направлении ул. Тимошенко и столкнулся с автобусом, который двигался впереди в той же полосе, сообщает
Пострадали семь человек. Пятеро из них поступили в больницу. По последним данным троих обследовали и отпустили домой в связи с тем, что у них незначительные травмы.
Еще два человека госпитализированы. У одного черепно-мозговая травма, у другого, предположительно, серьезный вывих.
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Авария произошла 20 ноября около 12:00 на улице Матусевича.
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