В Минске столкнулись автобус и маршрутка, семь человек пострадали

Водитель маршрутки ехал со стороны ул. П. Глебки в направлении ул. Тимошенко и столкнулся с автобусом, который двигался впереди в той же полосе, сообщает БЕЛТА . Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пострадали семь человек. Пятеро из них поступили в больницу. По последним данным троих обследовали и отпустили домой в связи с тем, что у них незначительные травмы.

Еще два человека госпитализированы. У одного черепно-мозговая травма, у другого, предположительно, серьезный вывих.

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