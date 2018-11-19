В Хотимском районе произошел пожар

К сожалению, неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Усугубляющий фактор – алкогольное опьянение. Люди в нетрезвом состоянии теряют контроль над своими действиями и поступками, в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.

18 ноября в 17.11 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре дома, расположенного по ул. Горобца, 4 г.п. Хотимска. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений происходило горение внутри дома. Со слов соседей, хозяйки в доме не было.

В результате пожара уничтожено имущество внутри дома, повреждены стены дома и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании керосиновой лампы.

Спасатели напоминают: оставление без присмотра открытого огня в разы увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций!

Сергей ПОПЕЛЫШ,

ст. инспектор ИНиП

Хотимского РОЧС