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В Хотимском районе произошел пожар
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
К сожалению, неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Усугубляющий фактор – алкогольное опьянение. Люди в нетрезвом состоянии теряют контроль над своими действиями и поступками, в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.
Сергей ПОПЕЛЫШ,
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К сожалению, неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Усугубляющий фактор – алкогольное...
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