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В Хотимском районе произошел пожар

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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К сожалению, неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Усугубляющий фактор – алкогольное опьянение. Люди в нетрезвом состоянии теряют контроль над своими действиями и поступками, в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.
18 ноября в 17.11 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре дома, расположенного по ул. Горобца, 4 г.п. Хотимска. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений происходило горение внутри дома. Со слов соседей, хозяйки в доме не было.
В результате пожара уничтожено имущество внутри дома, повреждены стены дома и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании керосиновой лампы.
Спасатели напоминают: оставление без присмотра открытого огня в разы увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций!

Сергей ПОПЕЛЫШ,
ст. инспектор ИНиП
Хотимского РОЧС

 
 
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К сожалению, неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. Усугубляющий фактор – алкогольное...
 
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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