Правила зимней рыбалки

Уважаемые жители и гости района! Скоро начнется пора зимней ловли рыбы. Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что запрещается любительское рыболовство с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений в темное время суток. Также запрещается лов рыбы без указания на орудиях лова фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы, оставление без визуального контроля установленных орудий рыболовства. В случае обнаружения эти орудия рыболовства подлежат изъятию органами рыболовного контроля. Хочется напомнить рыболовам-любителям о том, что запрещено оставлять мусор на водоёмах и берегах водоёмов.

За нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Если вам известно о происходящих или готовящихся нарушениях природоохранного законодательства просьба проинформировать инспекцию по телефону 8-02245-55-397.

Сергей ЗАРЕЦКИЙ,

начальник Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира