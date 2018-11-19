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Правила зимней рыбалки

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Уважаемые жители и гости района! Скоро начнется пора зимней ловли рыбы. Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что запрещается любительское рыболовство с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений в темное время суток. Также запрещается лов рыбы без указания на орудиях лова фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы, оставление без визуального контроля установленных орудий рыболовства. В случае обнаружения эти орудия рыболовства подлежат изъятию органами рыболовного контроля. Хочется напомнить рыболовам-любителям о том, что запрещено оставлять мусор на водоёмах и берегах водоёмов.
За нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Если вам известно о происходящих или готовящихся нарушениях природоохранного законодательства просьба проинформировать инспекцию по телефону 8-02245-55-397.

Сергей ЗАРЕЦКИЙ,
начальник Костюковичской межрайонной инспекции  охраны животного и растительного мира

 
 
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Уважаемые жители и гости района! Скоро начнется пора зимней ловли рыбы. Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает,...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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