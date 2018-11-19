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Правила зимней рыбалки
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Уважаемые жители и гости района! Скоро начнется пора зимней ловли рыбы. Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что запрещается любительское рыболовство с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений в темное время суток. Также запрещается лов рыбы без указания на орудиях лова фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы, оставление без визуального контроля установленных орудий рыболовства. В случае обнаружения эти орудия рыболовства подлежат изъятию органами рыболовного контроля. Хочется напомнить рыболовам-любителям о том, что запрещено оставлять мусор на водоёмах и берегах водоёмов.
Сергей ЗАРЕЦКИЙ,
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Уважаемые жители и гости района! Скоро начнется пора зимней ловли рыбы. Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает,...
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