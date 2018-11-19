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Футбольный турнир среди команд организаций и учреждений района стартовал в Хотимске
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Вслед за волейболистами на спортивную площадку спорткомплекса вышли выявлять сильнейшую дружину по мини-футболу команды трудовых коллективов района. Участие подтвердили более десяти команд.
Александр Лейчинский
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Вслед за волейболистами на спортивную площадку спорткомплекса вышли выявлять сильнейшую дружину по мини-футболу команды трудовых коллективов района. Участие...
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