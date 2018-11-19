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Футбольный турнир среди команд организаций и учреждений района стартовал в Хотимске

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Вслед за волейболистами на спортивную площадку спорткомплекса вышли выявлять сильнейшую дружину по мини-футболу команды трудовых коллективов района. Участие подтвердили более десяти команд.
Регламент турнира жесткий, который не дает командам права даже на единственную ошибку. Проигравший сразу выбывает.
В матче открытия встретились пилорамщики, трактористы, кочегары УКП «Жилкомхоз» и производители, переработчики льна из ОАО «Хотимский льнозавод». Что можно сказать об игре? Я бы так ее охарактеризовал: «Все старались». С мастерством владения мячом и сыгранностью сложнее. На это нужно время. Как потом признался в раздевалке главный инженер льнозавода Николай Люсиков, последний раз в футбол гонял в школе. При этом борьбы по всей площадке хватало с избытком, чувствовалось внутреннее напряжение.
Счет в конце первого тайма открыли коммунхозники, в начале второго реальный шанс сравнять счет появился у льнозаводчан. За игру рукой в штрафной они получили право на семиметровый, но этой возможностью не воспользовались. В дальнейшем возможности для взятия ворот были у обеих команд, однако мяч лишь однажды пересек линию ворот сборной льнозавода. В итоге: 2:0 в пользу Жилкомхоза и они ожидают своего следующего соперника, который определится в эту пятницу.

Александр Лейчинский

 
 
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Вслед за волейболистами на спортивную площадку спорткомплекса вышли выявлять сильнейшую дружину по мини-футболу команды трудовых коллективов района. Участие...
 
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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