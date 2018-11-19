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В Хотимском районе определены первые победители предметных олимпиад
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
17-18 ноября на базе СШ №2 состоялся второй (районный) этап республиканской олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, химии, астрономии и истории. В олимпиадах принял участие 41 участник из числа победителей первого этапа в учреждениях образования.
Светлана Кузьменкова,
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17-18 ноября на базе СШ №2 состоялся второй (районный) этап республиканской олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, химии, астрономии и истории. В...
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