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В Хотимском районе определены первые победители предметных олимпиад

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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17-18 ноября на базе СШ №2 состоялся второй (районный) этап республиканской олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, химии, астрономии и истории. В олимпиадах принял участие 41 участник из числа победителей первого этапа в учреждениях образования.
По итогам проведения олимпиад определены победители: по математике Дипломы I степени у Марии Паседько, учащейся 8 класса СШ №1; Владислава Савченко, учащегося 11 класса СШ № 1 и Вадима Гращенко, учащегося 11 класса СШ № 2.
По белорусскому языку и литературе Дипломы I степени получили: Мария Василевская, учащаяся 9 класса СШ №1; Елизавета Шелепенкова, учащаяся 10 класса СШ №1 и Юлия Боброва, учащаяся 11 класса СШ №1.
Дипломы II степени у Анастасии Лупекиной, учащейся 9 класса СШ №2; Анны Бодуновой, учащейся 11 класса СШ №1.
Диплом III степени завоевала Алина Сергодеева, учащаяся 9 класса СШ №1.
По химии Дипломы I степени у Инны Шобик, учащейся 10 класса СШ №1, и Егора Дёмкина, учащегося 11 класса СШ №1.
А по астрономии Диплом I степени завоевал Ярослав Ермаков, учащийся 11 класса СШ №1 (на фото).
Дипломом II степени отмечена Карина Силина, учащаяся 11 класса СШ №2.
11 участников отмечены похвальными отзывами за результативное участие в олимпиаде.

Светлана Кузьменкова,
методист Хотимского РУМК

 
 
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17-18 ноября на базе СШ №2 состоялся второй (районный) этап республиканской олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, химии, астрономии и истории. В...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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