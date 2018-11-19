В Хотимском районе определены первые победители предметных олимпиад

17-18 ноября на базе СШ №2 состоялся второй (районный) этап республиканской олимпиады по математике, белорусскому языку и литературе, химии, астрономии и истории. В олимпиадах принял участие 41 участник из числа победителей первого этапа в учреждениях образования.

По итогам проведения олимпиад определены победители: по математике Дипломы I степени у Марии Паседько, учащейся 8 класса СШ №1; Владислава Савченко, учащегося 11 класса СШ № 1 и Вадима Гращенко, учащегося 11 класса СШ № 2.

По белорусскому языку и литературе Дипломы I степени получили: Мария Василевская, учащаяся 9 класса СШ №1; Елизавета Шелепенкова, учащаяся 10 класса СШ №1 и Юлия Боброва, учащаяся 11 класса СШ №1.

Дипломы II степени у Анастасии Лупекиной, учащейся 9 класса СШ №2; Анны Бодуновой, учащейся 11 класса СШ №1.

Диплом III степени завоевала Алина Сергодеева, учащаяся 9 класса СШ №1.

По химии Дипломы I степени у Инны Шобик, учащейся 10 класса СШ №1, и Егора Дёмкина, учащегося 11 класса СШ №1.

А по астрономии Диплом I степени завоевал Ярослав Ермаков, учащийся 11 класса СШ №1 (на фото).

Дипломом II степени отмечена Карина Силина, учащаяся 11 класса СШ №2.

11 участников отмечены похвальными отзывами за результативное участие в олимпиаде.

Светлана Кузьменкова,

методист Хотимского РУМК