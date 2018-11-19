Секреты идеального селфи из тренажерного зала: делаем ноги длиннее, а талию тоньше

У фитнес-блогера Анны Борисовой более 70 тысяч подписчиков. За трехкратной чемпионкой Беларуси по фитнес-бикини Инной Новачук в соцсети наблюдают более 20 тысяч человек. Один из секретов популярности — они знают, как выигрышно преподнести свою фигуру на фото с тренировки. Спортсменки поделились с GO.TUT.BY правилами удачного селфи в зале для девушек.



Фото: из личного архива Анны Борисовой

Как одеться, чтобы собрать много лайков

Для корректировки фигуры хватает простых и известных способов: чтобы спрятать бока, Анна Борисова советует надевать утягивающий пояс под майку. Маленькую грудь увеличит бюстгальтер с пуш-ап эффектом. Ноги будут выглядеть стройнее в черных плотных леггинсах.

— Или, если талия узкая, а ноги полные, то прекрасно подойдут широкие штаны и облегающая майка. Комплект подчеркнет объемную попу, но скроет ноги: штаны-то широкие, а что под ними — непонятно. Но при этом узкая талия и не объемный верх будут создавать иллюзию стройности, — подсказывает блогер.

Чем откровеннее фото, тем больше лайков, — как бы не осуждали девушек в тренажерном зале, но это правило работает, говорит Анна Борисова. Согласна с ней и Инна Новачук: в ее блоге именно фото в купальнике набирают больше всего лайков.

— Как правило, это фотографии, где есть обнаженные участки тела — ноги, пресс. Такие снимки «цепляют» взгляд в ленте. И даже не особо важно, какая там, например, попа, круглая или не круглая. Такие фото в любом случае будет чуть успешнее, чем, например, в спортивном костюме, — отмечает Инна.

Как позировать для удачного селфи

Инна Новачук рассказывает, что чаще всего девушки становятся боком к зеркалу. Нога, которая ближе к зеркалу, ровная, а вторая чуть согнута в колене. Это делается для того, чтобы выделить ягодицу, сделать ее круглее.

Фото: Инна Новачук

— В случае, если попу еще не накачали, нужно максимально выпячивать ягодицу назад и как можно больше прогибаться в пояснице. Ногу, которая дальше от зеркала, можно поставить на носок. Получится сексуальная поза, которая подчеркивает фигуру.



Фото: Инна Новачук

Чтобы спрятать животик, можно фотографироваться сидя.

Фото: Инна Новачук

— Отвлечь внимание от полных рук получится, положив их на штангу: например, одной рукой подперли голову, а другой фотографируете.

Фото: Инна Новачук

Если ноги полные или не очень длинные, Инна советует позу, когда одна нога располагается чуть впереди другой. Та, что спереди, на носке, а бедро чуть поднимается, чтобы был хороший силуэт. Спортсменка обращает внимание: когда мы становимся на носочки, то визуально удлинняем ноги.



Фото: Инна Новачук

— А вот если нет груди, ничего не делаешь. Тогда нужно фотографировать попу. И не комплексовать, — смеется Инна.

Когда лучше делать фото

Кажется, что проще всего сделать снимок до тренировки, пока не устал. Однако Инна Новачук советует делать селфи именно после.

— Как правило, такие фото более естественные. Во-первых, после тренировки организм расслаблен. А во-вторых, фото получается более живое, когда есть красивый румянец на лице и немного растрепаны волосы, — подсказывает девушка.

А еще фитнес-бикини советует не стесняться попросить тренера сделать фото во время упражнения.

— Такая фотография получается интересной, на нее хочется смотреть. Тогда ты не ищешь лишние килограммы, а просто представляешь, как человек выполняет упражнение и как он старается, — поясняет блогер.

У Инны даже была клиентка, которая делила время тренировки пополам: первую половину тратила на занятие, вторую — на фотосессию.

— Просто формируется такой тип клиента. Это можно понять, — улыбается тренер.

Стоит ли редактировать фото

Анна Борисова отмечает, что не раз видела девушек, которые имеют идеальное тело в социальной сети, а в жизни — нет. Особый «помощник» — это приложения, где можно исправить несовершенства фигуры.

— Но себя не обманешь! — улыбается Анна.

— Если имеется лишний вес, он есть везде: и на руках, и на боках, и на бедрах. Это видно даже на лице, поскольку щеки круглые, — объясняет Инна Новичук. — Так что, когда ты видишь в зале человека с одной фигурой, а потом в соцсети — с другой, могут вознинуть вопросы.