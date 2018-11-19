ГАИ: в Дзержинском районе погиб пешеход

17 ноября водитель Volkswagen Touran совершил наезд на местного жителя, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

17 ноября около 9 вечера на 337 км автодороги Брест – Минск - гр. Российской Федерации вблизи п. Победное, водитель 1983 г.р., двигаясь на автомашине Volkswagen Touran в крайней левой полосе в направлении г.Бреста, совершил наезд на местного жителя, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

Пешеход, 1980 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Погибший не был обозначен светововзращающими элементами.



