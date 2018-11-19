В Калинковичах отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК





Праздник под названием «Жатва. Труд. Почет» прошел в минувшую субботу в Калинковичском центре досуга в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

К 12 часам дня там собрались делегации сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство предприятий, лучшие представители трудовых коллективов, победители районного соревнования, ветераны производства, руководство района, а также многочисленные гости.

В фойе для участников мероприятия была организована выставка-дегустация продукции ведущих перерабатывающих предприятий района, на которой были представлены новинки производства, а также продукция, давно полюбившаяся и завоевавшая доверие потребителей.

Открылся праздник Днем рождения районного каравая. Под песню «А ў нас сёння свята» в исполнении народного вокального ансамбля «Голоса Калинкович» на сцену вынесли 15 ароматных, раздавшихся в боках караваев урожая 2018 года от всех 15 хозяйств района. В каждый из них вложено немало сил и стараний, напряженной повседневной работы, за что аграриям – особая признательность и почет.







Под зерновой клин в нынешнем году было отведено 27000 га. Валовый сбор зерна составил 37000 т. В жатве 2018 года были задействованы 86 комбайнерских экипажей, 8 из них – молодежные. Шесть водителей, занятых на отвозке зерна, преодолели рубеж в тысячу тонн.

По доброй традиции первым лучших тружеников села и агропромышленного комплекса поздравил председатель райисполкома Сергей Гвоздь.

— Непростые в нынешнем году погодные условия оказали влияние на экономику нашего сельского хозяйства. Однако благодаря слаженной работе аграриев, принятым мерам со стороны руководства, определенные результаты были достигнуты, — отметил глава района. — Этот праздник – итог большой напряженной работы всех звеньев АПК и перерабатывающей промышленности.

Особый акцент Сергей Александрович сделал на том, что не нужно останавливаться и впредь, даже в праздничный день нельзя забывать о задачах, поставленных на завтра и на перспективу, уделять больше внимания укреплению дисциплины труда, быть экономными, бережливыми, рачительными хозяевами на своей земле.







Сергей Гвоздь искренне поблагодарил работников АПК за их нелегкий труд, личный вклад каждого в укрепление экономики района и продовольственной безопасности страны. Отдельные слова признательности и низкий поклон он адресовал ветеранам сельского хозяйства, всю свою жизнь посвятивших труду в этой отрасли, а также коллективам перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство предприятий и организаций.

По доброй традиции главе района вручили душистый каравай, а первому заместителю председателя, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Игорю Титовцу – сноп из ржаных колосьев.

Затем началась церемония награждения. Под громкие аплодисменты зала на сцену поднимались лучшие представители трудовых коллективов района. Они принимали заслуженные награды из рук главы района Сергея Гвоздя.

Благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за достижение высоких показателей в сельскохозяйственной отрасли была объявлена оператору машинного доения СПК «Дружба-Автюки» Галине Лободе.

Почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома награждены: водитель автомобиля сельскохозяйственного филиала молочного комбината Евгений Сакович; тракторист-машинист э/б «Липово» Владимир Сербенко; тракторист-машинист УП «Домановичи-Агро» Владимир Гадлевский.







Почетными грамотами райисполкома награждены: оператор машинного доения ОАО «Прудокское» Зинаида Парчевская; главный экономист КСУП «50 лет БССР» Тамара Сугоняко; бригадир производственной бригады животноводов с/ф молочного комбината Галина Воробей; оператор машинного доения КСУП «Березнянский» Жанна Сухая; оператор машинного доения УП «Домановичи-Агро» Виктор Рак; оператор машинного доения ОАО «Неначское» Иван Змушко.

Отдельным блоком церемонии награждения стало чествование победителей районного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур, зерна кукурузы среди сельскохозяйственных предприятий.

На сцену под громкие аплодисменты поднимались лучшие аграрии района, которые не раз становились героями страниц районной газеты. Дипломы райисполкома и денежные премии им вручил председатель райисполкома.







Победителями среди экипажей первой группы комбайнов признаны: старший комбайнер с/ф молочного комбината Евгений Крот (Диплом I степени); старший комбайнер УП «Домановичи-Агро» Владимир Гадлевский (Диплом II степени); старший комбайнер э/б «Липово» Василий Довгуненко (Диплом III степени).

Среди экипажей второй группы комбайнов — старший комбайнер ОАО «Прудокское» Андрей Воробей (Диплом I степени); старший комбайнер ОАО «Прудокское» Петр Ермоленко (Диплом II степени); старший комбайнер э/б «Липово» Олег Брухацкий и комбайнер Сергей Грушецкий (Диплом III степени).

Трудовые традиции отцов и дедов продолжает молодое поколение механизаторов. В период уборочной молодежные комбайнерские экипажи и молодые водители на отвозке приложили немало усилий, чтобы наш районный каравай стал более весомым.

Награды победителям районного соревнования среди молодежных экипажей вручила первый секретарь РК ОО БРСМ Татьяна Аргунова-Веко. В числе награжденных: старший комбайнер ОАО «Прудокское» Петр Северинчик и комбайнер Максим Воробей (I место); старший комбайнер с/ф молочного комбината Сергей Худолей и комбайнер Алексей Жерело (II место).

Среди молодых водителей транспортных средств победителем признан водитель с/ф молочного комбината Виктор Сакович.







Среди экипажей комбайнов на уборке кукурузы лучшими стали: старший комбайнер ОСП «Золотая Дуброва» Сергей Рыбак и комбайнер Константин Захаренко (Диплом райисполкома I степени); старший комбайнер СПК «Дружба-Автюки» Вячеслав Медведев (Диплом II степени); старший комбайнер э/б «Липово» Виктор Брухацкий и комбайнер Александр Алисейко (Диплом III степени).

Среди водителей транспортных средств первой группы: водитель автомобиля с/ф молочного комбината Иван Малишевский (Диплом I степени); водитель автомобиля с/ф молочного комбината Виктор Сакович (Диплом II степени).







Среди водителей транспортных средств второй группы: водитель автомобиля СПК «Дружба-Автюки» Петр Малащенко (Диплом I степени); водитель автомобиля УП «Домановичи-Агро» Виктор Лавда (Диплом II степени); водитель автомобиля ОСП «Золотая Дуброва» Анатолий Тимошенко (Диплом III степени).

Победителем районного соревнования на заготовке кормов среди предприятий стал СПК «Дружба-Автюки» под руководством Сергея Довгялло. Диплом райисполкома и денежную премию в размере 2450 руб. руководителю сельхозкооператива вручил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Игорь Титовец.

Также Игорь Геннадьевич наградил лучших механизаторов и водителей района, задействованных на заготовке кормов.

Среди механизаторов и водителей на отвозке победителями признаны: тракторист-машинист ОАО «Родина» Петр Корбут (Диплом I степени); тракторист-машинист э/б «Липово» Василий Василенко (Диплом II степени); тракторист-машинист УП «Домановичи-Агро» Вячеслав Бичев (Диплом III степени).

На заготовке силосно-сенажной массы — тракторист-машинист СПК «Дружба-Автюки» Александр Зеленковский (Диплом I степени); тракторист-машинист с/ф молочного комбината Михаил Заренок (Диплом II степени); тракторист-машинист УП «Дудичи-Агро» Николай Трошко (Диплом III степени).

На прессовании сена и соломы — тракторист-машинист ОАО «Неначское» Валерий Бойко (Диплом I степени).

На транспортировке сенажной и силосной массы — водитель автомобиля УП «Дудичи-Агро» Николай Туровчик (Диплом I степени); водитель автомобиля СПК «Дружба-Автюки» Владимир Новик (Диплом II степени); тракторист-машинист ОАО «Родина» Андрей Лаевский (Диплом III степени).

На скирдовании сена и соломы — тракторист-машинист э/б «Липово» Николай Бобрович (Диплом I степени); тракторист-машинист УП «Домановичи-Агро» Виктор Гадлевский (Диплом II степени); тракторист-машинист с/ф молочного комбината Иван Давыденко (Диплом III степени).

За активное вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, оказание помощи в благоустройстве территорий сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории сельсовета Благодарственными письмами райисполкома были отмечены Озаричский, Горочичский, Липовский, Наховский, Юровичский, Великоавтюковский сельисполкомы. От райисполкома их председателям были вручены денежные сертификаты на сумму 600 рублей на дальнейшее укрепление материально-технической базы сельсоветов.

Благодарности райисполкома за оказанную помощь при проведении сельскохозяйственных работ в хозяйствах района были объявлены: руководителю и водителям ОАО «Калинковичирайагротранс»; Калинковичской ПМК-10; директору и мастерам производственного обучения профессионального аграрно-технического лицея; Полесского аграрного колледжа; руководителю и трактористам Калинковичского ПМС; руководителю и водителям филиала №13 «Гомельоблавтотранс»; Калинковичскому лесхозу и КУП «Коммунальник Калинковичский».

Благодарности райисполкома руководителям предприятий вручил председатель районного Совета депутатов Виктор Замостик.







Благодарственными письмами за активную работу по отстрелу волков на территории района отмечены охотники Валентин Маркевич, Виталий Садовский и Петр Селивончик.

Почетными грамотами управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса награждены: тракторист-машинист филиала «Зеленочи» Виталий Кулага; тракторист-машинист КСУП «Березнянский» Олег Явор; тракторист-машинист ОАО «Неначское» Павел Жуковец; начальник участка ОСП «Золотая Дуброва» Михаил Акулич; главный экономист ОСП «Золотая Дуброва» Тамара Лавшук; тракторист-машинист ОАО «Родина» Николай Корбут; тракторист-машинист УП «Дудичи-Агро» Анатолий Веко; тракторист-машинист УП «Домановичи-Агро» Виктор Гадлевский; тракторист-машинист э/б «Липово» Павел Новицкий; тракторист-машинист э/б «Липово» Павел Середут; тракторист-машинист с/х молочного комбината Александр Тороп; тракторист-машинист ОАО «Прудокское» Владимир Супрун.

Профсоюзные награды лучшим труженикам и ветеранам АПК вручали председатель райкома профсоюза работников АПК Галина Никулина и председатель районного объединения организаций профсоюзов Елена Разуванова.

Почетной Грамотой Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК награжден водитель УП «Домановичи-Агро» Виктор Лавда.

Благодарность Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК объявлена: заведующей складом горюче-смазочных материалов, председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Прудокское» Вере Гаркуше.

Благодарность управления сельского х-ва и продовольствия и райкома профсоюза работников АПК объявлена: инженеру по охране труда филиала «Зеленочи» Михаилу Кудрявцу; животноводу по обслуживанию молодняка КРС ОАО «Неначское» Василине Шабалиной; главному экономисту УП «Якимовичи-агро» Людмиле Ольха; главному инженеру УП «Дудичи-Агро» Ивану Трошко; оператору по искусственному осеменению скота с/х филиала молочного комбината Галине Кравцовой; повару э/б «Липово» Надежде Грищенковой.







Благодарности райисполкома из рук заместителя главы района по экономике Натальи Прохоровой приняли лучшие работники перерабатывающих предприятий: машинист вакуум-упаковочной машины СО ОО «Белсыр» Лидия Калинская; водитель автомобиля СООО «Белсыр» Александр Борисенко; бухгалтер СООО «Белсыр Виктория Лазовик; сыродел-мастер СООО «Белсыр» Наталья Петрович; начальник участка технического обслуживания животноводства молочного комбината Сергей Цирулик; аппаратчик пастеризации молочного комбината Галина Зинович; экономист по труду молочного комбината Наталья Колодинская; токарь отдела главного механика мясокомбината Сергей Далинчук.

Благодарности райисполкома также были объявлены: продавцу магазина «Полесье-2» мясокомбината Наталье Конончук; жиловщику колбасного цеха мясокомбината Елене Тороп; специалисту по внешнеэкономической деятельности мясокомбината Елене Палазник; токарю ремонтной мастерской ОАО «Калинковичирайагросервис» Константину Левко; пекарю хлебозавода Ирине Терехович; водителю автомобиля хлебозавода Николаю Палазнику; заместителю генерального директора по производству ОАО «Калинковичихлебопродукт» Терезе Бирючинских; оператору процесса переработки зерна комбикормового комплекса ОАО «Калинковичхлебопродукт» Людмиле Лещенко; трактористу ремонтно-механического завода Владимиру Судасу.

Грамотами совета районного объединения профсоюзов награждены: руководитель СПК «Дружба-Автюки» Сергей Довгялло и председатель первичной профсоюзной организации молочного комбината Раиса Мороз.

Много теплых слов прозвучало на празднике в адрес ветеранов труда, посвятивших десятки лет работе в сельском хозяйстве в качестве руководителей и специалистов. В числе почетных гостей в зале присутствовали ветераны агропромышленного комплекса района Екатерина Лазарчук, Любовь Ковалькова, Николай Хватик, Татьяна Веко, Нина Пилипейко, Мария Грищенко.







Слова благодарности и признательности за их многолетний добросовестный труд от имени райисполкома и райкома профсоюза работников АПК им высказала профсоюзный лидер сельских тружеников Галина Никулина.

С ответным словом выступили ветераны труда — совхоза «Калинковичский» Мария Грищенко и бывший руководитель КПС «Домановичи» Николай Хватик.

Руководством отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи была организована замечательная концертная программа, которая стала ярким завершением торжества. В ней приняли участие лучшие вокалисты и творческие коллективы учреждений культуры, педагоги и воспитанники школ искусств района, талантливые актеры народного театра народного юмора «Вясёлыя аўцюкоўцы».













Татьяна КАПИТАН.

Фото Александра ВЕКО.