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На границе с ЕС задержана нарушительница с чужим паспортом

20.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Около часа ночи 20 ноября в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении легкового автомобиля Opel, следующего в Литву, пограничный наряд выявил нарушителя государственной границы. 

 

Во время проверки документов одна из пассажирок предъявила паспорт гражданки России. При проведении идентификации личности было установлено, что документ не принадлежит предъявителю. В ходе разбирательства задержанная созналась, что взяла паспорт сводной сестры, которая имеет право на постоянное проживание в Вене. Именно в столицу Австрии и направлялась правонарушительница, желая остаться в Евросоюзе на постоянное место жительства.

В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Она помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, по факту использования чужого документа при пересечении границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и 2 ст. 380 УК Республики (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов). 

 

 
 
 
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Около часа ночи 20 ноября в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении легкового автомобиля Opel, следующего в Литву, пограничный наряд выявил...
 
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