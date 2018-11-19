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В сфере особого внимания: новые подходы к озеленению, субсидии для бань, выполнение новых требований социальных стандартов

20.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Областной фестиваль тружеников села «Дажынкі -2018» стал масштабным мероприятием, собравшим в Ивье более 15 тысяч гостей и участников. Проанализировать все моменты его организации и учесть их при подготовке следующих праздников поручил на оперативном совещании в облисполкоме председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. Готовиться к «Дажынкам-2019», которые пройдут в Сморгони, нужно уже сейчас, подчеркнул губернатор. 
 
В нескольких актуальных аспектах на совещании обсудили дорожную тему. Готовность к обработке проезжей части специальными смесями с наступлением зимнего сезона поручено обеспечить дорожникам. Смесей запасено в достаточном количестве. 
 
Важную роль в обеспечении безопасности движения в зимнее время играют также придорожные зеленые насаждения. В нынешнем году РУП "Гродноавтодор"  вдоль автотрассы М6  высажено около 2 тысяч деревьев и 450 кустарников, а также около 600 елей на реконструируемых участках. 
 
Всего же за два года на дорогах республиканского значения высажено 16,5 тысячи деревьев и 7,4 тысячи кустарников.
 
– В следующем году эту работу необходимо завершить в полном объеме, качественно, с учетом опыта предыдущего года, – такое поручение Владимир Кравцов дал РУП «Гродноавтодор» и КУП «Гроднооблдорстрой». – При этом особенно важно соблюдать технологии посадки и ухода за молодыми растениями, чтобы они благополучно приживались на новом месте. С учетом экологических условий вблизи оживленной дороги, применения песко-соляных смесей – это задача непростая. Однако ее необходимо решать, чтобы впоследствии не затрачивать средства и силы на восстановление посадок.
 
Работу по формированию защитных полос вдоль дороги нужно вести с учетом требований безопасности. Потому подходы должны вырабатываться с участием Госавтоинспекции, экологической службы, специалистов лесного хозяйства, подчеркнул председатель облисполкома.
 
На совещании обсудили также план озеленения областного центра, который коснется исторического центра, новых микрорайонов, парков и скверов. В следующем году в городе планируется высадить более полутора тысяч деревьев и выше 2,1 тысячи кустарников. При этом предпочтение будет отдаваться быстрорастущим и декоративным растениям. Гродно прирастет ивами, кленами, рябинами, акациями, такими кустарниками, как лигуструм, форзиция, пузыреплодник, кизильник, спирея японская и другими. 
 
Есть планы активно заняться формированием крон взрослых деревьев с помощью так называемой верхней обрезки, которая позволяет фактически обновить «возрастное» дерево и придать ему свежий, гармоничный вид. Есть намерение также применить дизайнерский опыт в декоративной обрезке туй, которые могут стать настоящим украшением города. 
 
Интересный вариант предложен для исторического центра. Здесь в  недалекой перспективе могут появиться деревья в больших кадках, так называемые контейнерные посадки. Таким образом, для растения создается благоприятная среда, изолированная от внешнего воздействия.
 
– Необходимо восстанавливать каждое утраченное зеленое насаждение, – подчеркнул губернатор. – Если при реконструкции улиц, дворов возникает необходимость удалить старые, больные деревья и кустарники, в тех же микрорайонах должны появиться новые. Город должен быть таким же зеленым, каким мы видим его на многочисленных фотографиях разных лет. Важно прислушиваться к мнению неравнодушных гродненцев, которые внимательно относятся к сохранению зеленых зон. 
 
Еще одной зоной особого внимания должны стать городские газоны. Всюду, где это необходимо, нужно провести восстановительные работы. И в первую очередь на въездах в областной центр, в частности, со стороны Минска
 
Свой вклад в дело озеленения города должны внести предприятия и организации, за которыми закреплены прилегающие территории. Как создать гармоничные зеленые островки, подскажут профессиональные ландшафтные дизайнеры. Обеспечить  необходимым посадочным материалом – задача «Гроднозеленстроя». 
 
В этой важной для Гродно и горожан работе могут и должны активно участвовать общественные организации.
 
В ближайшее время изменится схема субсидирования банных услуг населению. Этот интересующий многих жителей области вопрос также обсудили на совещании. 
 
Услуги бань и душевых включаются в перечень социально значимых, что означает оказание этой сфере государственной поддержки. Губернатор поручил очень оперативно определить в каждом регионе, какие бани будут получать субсидии для организации обслуживания населения. При этом, субсидии могут выделяться вне зависимости от формы собственности как коммунальным, так и частным объектам. Главное – наладить качественное обслуживание, удобное людям.
 
Губернатор также поручил провести необходимую работу для выполнения в регионе социальных стандартов, которые обновились в ряде отраслей.
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Областной фестиваль тружеников села «Дажынкі -2018» стал масштабным мероприятием, собравшим в Ивье более 15 тысяч гостей и участников. Проанализировать все моменты...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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