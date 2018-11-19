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«Вместе-принт» — 10 лет профессионального роста
20.11.2018 16:53 — Разное | Аргументы и факты
Несмотря на то, что значительные объёмы рекламной продукции сегодня потребляются в онлайн режиме, бизнесу все еще нужна полиграфическая продукция. При этом требования к ее внешнему виду и качеству существенно выше, чем 3-4 года назад. Полиграфическая компания «Вместе-принт» (Минск) вот уже более 10 лет строит успешные отношения со своими заказчиками, предлагая им самые современные продукты. Здесь предлагают следующие виды услуг:
● цифровая, широкоформатная, oфсетная печать;
● тиснение;
● уф-печать на пластике, коже, стекле, дереве, металле и пр;
● трафаретная печать на пакетах, зонтах, одежде;
● тампопечать на ручках, брелоках, флешках;
● сублимационная печать;
● лазерная гравировка.
Возможности типографии позволяют производить широкий перечень полиграфической продукции:
● для наружной рекламы — баннеры, штендеры, флаги, афиши;
● для корпоративных нужд — брошюры, буклеты, календари, визитки, пакеты, ежедневники, конверты и пр.;
● сувенирная продукция — магниты, блокноты, пазлы;
● свадебная полиграфия — пригласительные, открытки, меню, карты рассадки.
Здесь готовы предложить инновационный подход к созданию даже самых простых продуктов, таких как визитки: напечатать магнитные или пластиковые визитки, визитки с лазерной резкой, на крафтовой бумаге, методом уф-печати. Последний способ позволяет получать яркие изображения на плотной бумаге, дает возможность печатать на темной поверхности.
Еще одна доступная услуга — печать ароматизаторов для машин. «Вместе-принт» использует классические ненавязчивые ароматизаторы — мята, лимон, зеленый чай, клубника, ваниль, яблоко. При этом в форме и цветовом исполнении заказчик никак не ограничен. Автоароматизатор может стать более эффективным (ненавязчивым) рекламным инструментом, чем многие другие полиграфические продукты.
Заказ полиграфической продукции можно сделать на сайте vmeste-print.by, по телефону +375 (29) 609-15-17. Типография «Вместе-принт» работает по адресу Минск, ул. Смолячкова, д. 9, каб. 25.
*на правах рекламы. ООО "Группа Компаний Вместе" УНП: 191094058
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Полиграфическая компания «Вместе-принт» (Минск) вот уже более 10 лет строит успешные отношения со своими заказчиками, предлагая им самые современные продукты.
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