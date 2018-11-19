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«Вместе-принт» — 10 лет профессионального роста

20.11.2018 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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«Вместе-принт» — 10 лет профессионального роста
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Несмотря на то, что значительные объёмы рекламной продукции сегодня потребляются в онлайн режиме, бизнесу все еще нужна полиграфическая продукция. При этом требования к ее внешнему виду и качеству существенно выше, чем 3-4 года назад. Полиграфическая компания «Вместе-принт» (Минск) вот уже более 10 лет строит успешные отношения со своими заказчиками, предлагая им самые современные продукты. Здесь предлагают следующие виды услуг:

●       цифровая, широкоформатная, oфсетная печать;

●       тиснение;

●       уф-печать на пластике, коже, стекле, дереве, металле и пр;

●       трафаретная печать на пакетах, зонтах, одежде;

●       тампопечать на ручках, брелоках, флешках;

●       сублимационная печать;

●       лазерная гравировка.

Полиграфические услуги и типография в Минске: «Вместе-принт» гарантирует индивидуальный подход, готова к решению самых трудных задач и работе в форс-мажорных обстоятельствах; все этапы работ проходят согласование с заказчиком. Салон печати «Вместе-принт» входит в группу компаний «ВМЕСТЕ», объединяющей возможности рекламного агентства и студии дизайна. Заказчику это дает возможность получить комплекс услуг под ключ.

Возможности типографии позволяют производить широкий перечень полиграфической продукции:

●       для наружной рекламы — баннеры, штендеры, флаги, афиши;

●       для корпоративных нужд — брошюры, буклеты, календари, визитки, пакеты, ежедневники, конверты и пр.;

●       сувенирная продукция — магниты, блокноты, пазлы;

●       свадебная полиграфия — пригласительные, открытки, меню, карты рассадки.

Здесь готовы предложить инновационный подход к созданию даже самых простых продуктов, таких как визитки: напечатать магнитные или пластиковые визитки, визитки с лазерной резкой, на крафтовой бумаге, методом уф-печати. Последний способ позволяет получать яркие изображения на плотной бумаге, дает возможность печатать на темной поверхности.

Еще одна доступная услуга — печать ароматизаторов для машин. «Вместе-принт» использует классические ненавязчивые ароматизаторы — мята, лимон, зеленый чай, клубника, ваниль, яблоко. При этом в форме и цветовом исполнении заказчик никак не ограничен. Автоароматизатор может стать более эффективным (ненавязчивым) рекламным инструментом, чем многие другие полиграфические продукты.

Заказ полиграфической продукции можно сделать на сайте vmeste-print.by, по телефону +375 (29) 609-15-17. Типография «Вместе-принт» работает по адресу Минск, ул. Смолячкова, д. 9, каб. 25.

*на правах рекламы. ООО "Группа Компаний Вместе" УНП: 191094058

 
Теги: Минск
 
 
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Полиграфическая компания «Вместе-принт» (Минск) вот уже более 10 лет строит успешные отношения со своими заказчиками, предлагая им самые современные продукты.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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