«Вместе-принт» — 10 лет профессионального роста

Несмотря на то, что значительные объёмы рекламной продукции сегодня потребляются в онлайн режиме, бизнесу все еще нужна полиграфическая продукция. При этом требования к ее внешнему виду и качеству существенно выше, чем 3-4 года назад. Полиграфическая компания «Вместе-принт» (Минск) вот уже более 10 лет строит успешные отношения со своими заказчиками, предлагая им самые современные продукты. Здесь предлагают следующие виды услуг:

● цифровая, широкоформатная, oфсетная печать;

● тиснение;

● уф-печать на пластике, коже, стекле, дереве, металле и пр;

● трафаретная печать на пакетах, зонтах, одежде;

● тампопечать на ручках, брелоках, флешках;

● сублимационная печать;

● лазерная гравировка.

Полиграфические услуги и типография в Минске : «Вместе-принт» гарантирует индивидуальный подход, готова к решению самых трудных задач и работе в форс-мажорных обстоятельствах; все этапы работ проходят согласование с заказчиком. Салон печати «Вместе-принт» входит в группу компаний «ВМЕСТЕ», объединяющей возможности рекламного агентства и студии дизайна. Заказчику это дает возможность получить комплекс услуг под ключ.

Возможности типографии позволяют производить широкий перечень полиграфической продукции:

● для наружной рекламы — баннеры, штендеры, флаги, афиши;

● для корпоративных нужд — брошюры, буклеты, календари, визитки, пакеты, ежедневники, конверты и пр.;

● сувенирная продукция — магниты, блокноты, пазлы;

● свадебная полиграфия — пригласительные, открытки, меню, карты рассадки.

Здесь готовы предложить инновационный подход к созданию даже самых простых продуктов, таких как визитки: напечатать магнитные или пластиковые визитки, визитки с лазерной резкой, на крафтовой бумаге, методом уф-печати. Последний способ позволяет получать яркие изображения на плотной бумаге, дает возможность печатать на темной поверхности.

Еще одна доступная услуга — печать ароматизаторов для машин. «Вместе-принт» использует классические ненавязчивые ароматизаторы — мята, лимон, зеленый чай, клубника, ваниль, яблоко. При этом в форме и цветовом исполнении заказчик никак не ограничен. Автоароматизатор может стать более эффективным (ненавязчивым) рекламным инструментом, чем многие другие полиграфические продукты.

Заказ полиграфической продукции можно сделать на сайте vmeste-print.by, по телефону +375 (29) 609-15-17. Типография «Вместе-принт» работает по адресу Минск, ул. Смолячкова, д. 9, каб. 25.

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