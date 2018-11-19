Нелегальный авантюрист. Как английский миллионер оказался нашим разведчиком

65 лет назад ряды нелегальной разведки пополнил новый сотрудник с кодовым именем Бен.

Успешно добывать он мог не только государственные секреты, но и… деньги. Однако стал жертвой предательства, угодил в британскую тюрьму и был отпущен через три года взамен английского шпиона Гревилла Винна, арестованного ранее в Москве. Сцена обмена была воспроизведена в культовом советском фильме «Мёртвый сезон», где главного героя, Бена, сыграл Донатас Банионис.

Донатас Юозович Банионис и разведчик-нелегал ПГУ КГБ Конон Трофимович Молодый (Бен), прототип Ладейникова, на съёмках фильма "Мёртвый сезон" pic.twitter.com/092rdYjVwv — Хозяин рыжего кота (@Boyarin_Boroda) 16 мая 2017 г.

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Превращение в Бена

Как Конон Трофимович Молодый пришёл в разведку, окутано тайной. Известно только, что родился он в 1922 г. в Москве, закончил школу, был призван в армию в 1940 г. Дошёл до Берлина в званиях от рядового до лейтенанта. Совершал рейды в тыл врага, брал «языков». Может, тогда у него и появился авантюризм, без которого человек не может жить в этой профессии. В 1946-м Молодый поступил в Московский институт внешней торговли, закончил с красным дипломом, а в 1951 г. его фамилия исчезла из всех справочников, как будто и не было никогда такого человека. Вместо него появился Бен.

«Мне повезло с моим первым шефом. Меня направили в США к Рудольфу Ивановичу Абелю, да ещё и его заместителем, – вспоминал Конон Трофимович. – От него я почерпнул то, чего не услышишь от преподавателей разведшкол. Среди проблем, которые приходилось решать нелегалу, была одна весьма деликатная – секс. Ведь разведчик видел свою жену от силы пару раз в год, а ему 30–40 лет! Воздерживаться и нарочито не замечать женщин? Сначала привлечёт внимание (неужели гомосексуалист?), потом вызовет отчуждение. Пользоваться услугами «девочек по вызову»? Велик риск нарваться на сутенёров-рэкетиров. Абель решал сексуальные проблемы по одной схеме. Выбирал разведённых женщин, разочаровавшихся в браке, готовых довольствоваться малым – недорогие подарки, ужин в дешёвом ресторане. И не более двух встреч. «Нет никакой гарантии, что после третьей встречи она в тебя не влюбится, – объяснял мне Абель. – И может выпустить за тобой «хвост» – частных детективов, чтобы удостовериться, правильный ли выбор сделала. А частные детективы на Западе – сплошь бывшие сотрудники спецслужб. Так что последствия непредсказуемы. Если почувствуешь, что влюбился по уши, кончай или с нелегальной разведкой, или с любовью. Она тебя никогда не поймёт. В худшем случае побежит в отделение полиции. А если о твоей безумной любви станет известно центру, тебя посчитают потенциальным изменником. Замкнутый круг ты сможешь разорвать, только пустив себе пулю в висок…»

Американский этап разведывательной жизни Бена быстро закончился. Начинался новый, который он сам потом назовёт периодом двух Т – триумфально-трагическим.

Вильям Генрихович Фишер, "Рудольф Абель", и Конон Трофимович Молодый,выдающиеся нелегалы советской внешней разведки. pic.twitter.com/X22jjo0uak — Хозяин рыжего кота (@Boyarin_Boroda) 23 января 2016 г.

Гриппующая пассажирка

В 1954 г. в Канаде Бен в результате многоходовой операции обзавёлся документами на имя Гордона Лонсдейла и отправился в Англию, в Портленд. Там находился подводный исследовательский центр ВМС Великобритании, где проектировались атомные подлодки. Москва полагала, что в лабораториях центра велась разработка новых видов атомного оружия. Полковник Молодый разумно решил, что бизнес станет идеальным прикрытием, к тому же даст отличные связи. Он начал с продажи торговых автоматов. Поначалу терпел убытки, но быстро освоился и стал получать приличные деньги. Вскоре его фирма запатентовала первую в мире автосигнализацию, которая получила золотую медаль на выставке в Брюсселе. Новинка разошлась в Европе как горячие пирожки. Лонсдейл получил от королевы звание сэра, купил шикарную виллу, в его гараже стояло несколько дорогих машин. Он вёл самую роскошную жизнь в Лондоне. Но и о деле не забывал. На связь Бену был передан агент Гарри Хаутон, завербованный КГБ ещё в 1951 г., когда работал шифровальщиком посольства Великобритании в Варшаве. А когда его отозвали в Англию, он перешёл в департамент по работе с персоналом центра ВМС в Портленде. Вербовку наши разведчики проводили под «чужим флагом», и Хаутон был уверен, что работает на американцев. К сбору информации Хаутон привлёк свою подружку, светокопировальщицу Этель Джи, имевшую доступ ко всем секретным материалам центра.

Среди бойцов резидентуры Бена в Англии были супруги Коэн, до этого тоже работавшие в США. Пока Моррис Коэн воевал в составе американской армии в Европе, его супруга Лона активно сотрудничала с советской разведкой. Насколько креативно и эффективно, говорит хотя бы такой факт.



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В 1943 г. советскому правительству стало известно о разработке в США ядерной бомбы. Лос-Аламос, где располагался сверхсекретный ядерный центр, был строго закрытым городком. Сотрудники имели право покидать его в воскресенье. Как забрать материалы, подготовленные источником? У нью-йоркского врача Лона получила направление на лечение лёгочного заболевания на курорте Альбукерке, неподалёку от Лос-Аламоса. Контакт был запланирован у храма в центре города. Правда, тут Лоне пришлось изрядно поволноваться. Источник появился только на четвёртое воскресенье – перепутал дату встречи. На вокзале в Альбукерке – ещё одно испытание. Сотрудники ФБР начали тотальную проверку пассажиров. Лона не растерялась. Она громогласно заявила, что больна гриппом, достала коробку с бумажными салфетками, где были спрятаны секретные документы, и, беспрестанно кашляя, начала доставать салфетки, чтобы вытереть ими лицо. Когда очередь дошла до неё, Лона сунула коробку в руки фэбээровцу и стала рыться в сумочке в поисках билета. Разумеется, билет был найден, когда раздался сигнал об отправлении поезда. Фэбээровец облегчённо вздохнул, предвкушая избавление от гриппозной пассажирки, сунул ей в руки коробку, так и не досмотрев её. И даже помог плутовке подняться в вагон! Через 2 дня ценнейшие сведения достигли адресата в Москве… С 1955 по 1960 г. разведгруппа Бена поставила в Москву такой объём информации, что на Лубянке знали о подводном флоте Великобритании больше, чем НАТО и королева Елизавета II, вместе взятые.



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Предательство и арест

Провал Бена – на счету начальника английского отдела польской службы безопасности полковника Михаила Голеневского. В 1958 г. он предложил свои услуги спецслужбистам НАТО. Но не англичанам – жмоты! – а американцам. Он сообщил, что в 1951 г. ненавистные ему русские вились, будто рой пчёл, вокруг командированного в Польшу англичанина. Американцы передали сведения в МИ5, британскую контрразведку. Весной 1960-го англичане вышли на Хаутона, а через него – на Бена и Коэнов.

Бена арестовали 7 января 1961 г. во время конспиративной встречи с Хаутоном и Этель Джи – те передавали ему очередную порцию секретных документов. На следующий день взяли Коэнов. Процесс в Центральном уголовном суде Олд-Бейли, получивший в СМИ название «Королева Великобритании против Гордона Лонсдейла», начался 13 марта 1961 г. и длился 10 дней. Англичане так и не смогли выйти на других агентов резидентуры Бена и идентифицировать личности подсудимых. Знаменательную фразу произнёс суперинтендант суда Смит: «Нам не удалось установить личность Лонсдейла… но, по-моему, он русский. Кадровый русский разведчик».

Бена приговорили к 25 годам тюрьмы, Коэнов – к 20, Хаутона и Джи – к 15… В 1964 г. Лонсдейла обменяли на английского разведчика Гревилла Винна. А Коэнов в 1969-м – на агента спецслужб Джеральда Брука и двух британцев, отбывавших в СССР наказание за контрабанду наркотиков.

По возвращении в Москву Молодый получил орден Красного Знамени, 3-комнатную квартиру, «Волгу» и небывалую по тем временам пенсию в 400 рублей.